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Ekonomi

KİT'lerde yılın ilk çeyreği itibarıyla 104 bin 14 kişi çalışıyor

Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşlarda yılın ilk çeyreği itibarıyla 104 bin 14 kişi görev yapıyor.

Enes Duran  | 30.04.2024 - Güncelleme : 30.04.2024
KİT'lerde yılın ilk çeyreği itibarıyla 104 bin 14 kişi çalışıyor

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yılın ilk çeyreğine ilişkin KİT'lerin ve özelleştirme programındaki kuruluşların istihdam sayılarını açıkladı.

Buna göre, KİT'ler ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşlarda 104 bin 14 kişi çalışıyor ve bunların 103 bin 807'si Hazine portföyündeki kuruluşlarda, 207'si ise özelleştirme portföyündeki kuruluşlarda istihdam ediliyor.

Çalışanların 4 bin 267'si memur, 43 bin 611'i sözleşmeli, 42 bin 868'i kapsam içi işçi, 3 bin 542'si kapsam dışı işçi, 9 bin 726'sı ise geçici işçi statüsünde bulunuyor.



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