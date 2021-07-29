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Ekonomi

Kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği ve işsizlik ödeneği kapsamında 8 milyon kişiye 57 milyar lira ödendi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Kovid-19 dönemi boyunca kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği ve işsizlik ödeneği kapsamında yaklaşık 8 milyon kişi için toplam 57 milyar lira ödeme yapıldığını bildirdi.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 29.07.2021
Kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği ve işsizlik ödeneği kapsamında 8 milyon kişiye 57 milyar lira ödendi

Ankara

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgını döneminde istihdamı korumak için Mart 2020'de başlatılan kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği ve işten çıkarma yasağı uygulamaları 1 Temmuz 2021 itibarıyla kontrollü normalleşme dönemine geçilmesiyle birlikte sona erdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Bilgin, salgın sürecinde daha fazla işletmenin başvurabilmesi ve daha çok çalışanın yararlanabilmesi amacıyla kısa çalışma ödeneğinin şartlarının esnetildiğini hatırlatarak "Mart 2020-Haziran 2021 döneminde 506 bin 624 firmadaki 3 milyon 773 bin çalışan kısa çalışma ödeneği uygulamasından faydalandı. Uygulama kapsamında pandemi dönemi boyunca toplam 36 milyar lira ödeme yapıldı." ifadelerini kullandı.

İşten çıkarma yasağı süresince ücretsiz izne ayrılan ve işsizlik ödeneğinden yararlanamayan 3,1 milyon çalışana ise nakdi ücret desteği uygulaması kapsamında 13,9 milyar lira ödeme yapıldığını aktaran Bilgin, "Bu dönemde işini kaybeden vatandaşlarımızı işsizlik ödeneği ile desteklemeye devam ettik. Bu kapsamda 1 milyon 132 bin 769 kişi için 6,4 milyar lira ödeme yapıldı. Kovid-19 salgınının başından bu yana, yani 16 ayda, 7 milyon 966 bin 277 kişi için toplam 57 milyar 10 milyon 796 bin lira kaynak aktarıldı." bilgisini verdi.


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