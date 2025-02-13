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Ekonomi

Kendi işini kurmak isteyen engelliler ile eski hükümlülere yönelik hibe desteği artırıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, istihdama ve üretime dahil olmak isteyen engelliler ile eski hükümlüler için hibe desteklerini yükselttiklerini belirtti.

Fatma Sevinç Çetin  | 13.02.2025 - Güncelleme : 13.02.2025
Kendi işini kurmak isteyen engelliler ile eski hükümlülere yönelik hibe desteği artırıldı

Ankara

Bakan Işıkhan, korumalı iş yeri projelerinde kuruluş sermayesi desteğinin 720 bin liraya, kendi işini kurmak isteyen engellilere yönelik hibe desteğinin 580 bin liraya, eski hükümlülere yönelik hibe desteğinin ise 435 bin liraya yükseltildiğini bildirdi. 

Işıkhan, "Korumalı iş yeri projelerinde kuruluş sermayesi desteğini 500 bin liradan 720 bin liraya, kendi işini kurmak isteyen engelli vatandaşlarımızın hibe desteklerini 400 bin liradan 580 bin liraya, eski hükümlü vatandaşlarımıza hibe desteklerini 300 bin liradan 435 bin liraya yükseltiyoruz." bilgisini verdi.


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