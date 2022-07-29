Katılım bankalarının ticari müşterilere kullandırdığı fonlar 239 milyar TL'ye ulaştı
Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB), temmuz sonu itibarıyla ticari müşterilere kullandırılan fonların yüzde 71’lik artış ile 239 milyar TL büyüklüğe ulaştığını duyurdu.
İstanbul
TKBB'nin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, '"Tüm ülke ekonomilerinin zayıfladığı, tedarik zincirlerinde aksamaların yaşandığı, küresel düzeyde enflasyonist baskılar ve artan belirsizlikle sınandığımız bu günlerde, katılım bankaları olarak ülke ekonomimize gereken desteği vermeye kararlılıkla devam ediyoruz." ifadelerine yer verildi.
2022 başından bu yana geride bırakılan 7 aylık süre dikkate alındığında, ticari müşterilere kullandırılan fonların yüzde 71’lik artışla 239 milyar TL büyüklüğe eriştiği belirtilen açıklamada, KOBİ’lere kullandırılan fonların ise yüzde 77’lik artışla 112 milyar TL büyüklüğe ulaştığı aktarıldı.
Açıklamada, "Katılım bankalarımız, ulusal ekonomik stratejilere ve düzenlemelere uygun olarak ülkemiz ekonomisinin ihtiyaç duyduğu gerekli desteği kesintisiz bir şekilde sağlamaya devam edecektir." denildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.