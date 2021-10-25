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Ekonomi

Karabük'teki Aldeğirmen Barajı'nın ekonomiye yılda 18,3 milyon lira katkı sağlaması hedefleniyor

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, "Barajda gövde kaplama ve gövde kazıları imalatlarına devam edilmektedir." ifadelerini kullandı.

Ahmet Özler   | 25.10.2021
Karabük'teki Aldeğirmen Barajı'nın ekonomiye yılda 18,3 milyon lira katkı sağlaması hedefleniyor

Karabük

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından ekonomiye yılda 18,3 milyon lira katkı sağlaması hedeflenen Aldeğirmen Barajı'ndaki çalışmaların sürdüğü bildirildi.

DSİ'den yapılan yazılı açıklamada, Karabük'e gerçekleştirilen yatırımlarla mümbit toprakların suyla buluşturulmaya, vatandaşların içme ve kullanma suyunun teminine ve derelerdeki taşkın riskinin azaltılmasına devam edildiği belirtildi.

Karabük ve ilçelerinde son dönemde inşa edilen su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyoruz. Modern sulamayla tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor, bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor."

"14 bin 650 dekar tarım arazisi sulanacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, çalışmaları devam eden Aldeğirmen Barajı'nın tamamlanmasıyla depolanacak suyla 14 bin 650 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını bildirdi.

Baraj tersip bendi, tersip bendi derivasyon yapısı ve ulaşım yolları imalatlarının tamamlandığını belirten Yıldız, "Barajda gövde kaplama ve gövde kazıları imalatlarına devam edilmektedir. Temelden yüksekliği 58 metre ve su depolama kapasitesi 24 milyon metreküp olan Aldeğirmen Barajı'nın tamamlanmasıyla 2020 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 18 milyon 330 bin 466 lira katkı sağlanması hedeflenmektedir." ifadelerini kullandı.

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