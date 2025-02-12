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Ekonomi

Kapadokya'da üretilen yerli sıcak hava balonları 11 ülkenin semalarında süzülüyor

Kapadokya'da üretilen yerli sıcak hava balonları, Türkiye'nin yanı sıra 11 ülkenin semalarında süzülüyor.

Behçet Alkan  | 12.02.2025 - Güncelleme : 12.02.2025
Kapadokya'da üretilen yerli sıcak hava balonları 11 ülkenin semalarında süzülüyor

Nevşehir

Pasha Balloons firması tarafından Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesindeki tesiste 2019 yılından beri yerli imkanlarla üretimi yapılan sıcak hava balonları, zamanla dünya piyasasında yer edindi.

Firma, 2024'te ihracatını arttırarak 11 ülkeye sıcak hava balonu satışı gerçekleştirdi.

Bugüne kadar 168 kubbe, 149 sepet, 507 burner (ateşleme sistemi) üretimi gerçekleştiren firma, Mısır, Azerbaycan, Gana, Ruanda, Katar, Güney Kore, Tanzanya, Umman, Meksika, Ürdün ve Japonya’ya 39 kubbe, 38 sepet, 121 burner ihraç etti.

Firmanın yönetim kurulu Başkanı Mehmet Halis Aydoğan, AA muhabirine, ithalata bağımlılığı azaltma vizyonuyla kurulan firmanın, balonculuk alanında faaliyet gösteren kuruluşların öncelikli tercihi haline geldiğini söyledi.

Yeni anlaşmalarla 2025'te de ihracatı yükselterek, dünyada sıcak hava balonu üreten firmalar arasında ilk sıralara konumlandıklarını dile getiren Aydoğan, "Şimdiye kadar 168 balon üretimi gerçekleştirdik. Yüksek kaliteli, geniş ürün yelpazesi ve sertifikalı ekipmanlarıyla sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada güvenirliği ve üstün performansıyla tercih edilen bir ürün ortaya çıkardık. Bu doğrultuda ihracatımızı gerçekleştirmeye başladık. 2024'te yüzde 350 artışla 11 ülkeye ihracat gerçekleştirdik." dedi.

Aydoğan, uçuş yoğunluğundan dolayı dünyada sıcak hava balonculuğunun merkezi kabul edilen Kapadokya'da, balon üretimi konusunda da ekonomi ve istihdama katkı sunmanın gururunu yaşadıklarını vurguladı.

"Türkiye'deki balonların üçte biri yerli üretim"

Sektörün yerlileşmesi konusundaki adımların her geçen yıl istikrarlı şekilde devam ettiğini belirten Aydoğan, şunları kaydetti:

"Dünyada 12 balon üreticisi bulunmakta. Türkiye olarak bu serüvende hızla yükselerek, yıllık üretim kapasitesi ile dünyada dördüncü büyük üretici olduğumuzu rahatlıkla söyleyebiliriz. 2019 öncesi ülkemizdeki balonlar yurt dışından ithal edilmekteydi fakat şimdi farklı ülkelere ihracat yapmaktayız. Kapadokya, Pamukkale, Soğanlı gibi Türkiye'deki uçuş yapılan noktalardaki balonların aktif olarak kullanılanların üçte biri yerli balonlardan oluşuyor. Hedefimiz dünyada bir numara olabilmek. Eğitim programımızı başarıyla tamamladıktan sonra sertifika alan 28'i terzi 58 arkadaşımızla üretime devam ediyoruz. İhracatımızı 2025 yılında Avrupa, Amerika ve Afrika ülkelerinde genişletmek istiyoruz. Bu yönde de çok fazla talep almaktayız. Dünyada en fazla balon uçuşu yapılan Kapadokya'da balonları yerli üretimle gerçekleştirmekten mutluluk duyuyoruz."

Aydoğan, sürdürülebilir büyüme ve teknolojik gelişim odaklı çalışmalarla Türkiye'yi sıcak hava balonculuğunda küresel liderliğe taşımaya kararlı olduklarını sözlerine ekledi.

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