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Ekonomi

Kalkınma Yolu'na demir ve kara yolları için 19,9 milyar dolarlık yatırım planı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Kalkınma Yolu Projesi'nin bölgesel işbirliklerini artırıcı bir rol oynayacağını belirterek, "Demir ve kara yolu projeleri hayata geçirildiğinde toplam 19,9 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirilmiş olacak." dedi.

Ayşe Böcüoğlu Bodur, Mustafa Çalkaya  | 26.11.2024 - Güncelleme : 26.11.2024
Kalkınma Yolu'na demir ve kara yolları için 19,9 milyar dolarlık yatırım planı

Ankara

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AA muhabirine, Kalkınma Yolu Projesi kapsamında planlanan kara ve demir yollarına ilişkin bilgi verdi.

Projede uluslararası işbirliği görüşmelerine devam ettiklerini vurgulayan Uraloğlu, çalışmaların takibi için Türkiye ile Irak arasında karşılıklı temaslarda bulunduklarını söyledi.

Uraloğlu, Kalkınma Yolu için devam eden ve planlanan demir yolu yatırımları bulunduğuna dikkati çekerek, "Kalkınma Yolu kapsamında Türkiye'den 2 bin 94 kilometre demir yolu bağlantısı olacak. Bunun için mevcut yapılmış 439 kilometrelik hattın yanında 1655 kilometre demir yolu inşa edeceğiz ve 17,9 milyar dolarlık yatırım yapılacak. Demir yollarının 928 kilometresinin yapımı devam ediyor. Devam eden projemiz için 7,1 milyar dolarlık bütçe ayırdık. Buna ek olarak 727 kilometresi için de planlamalar yapıldı. Planlama yapılan kısım Ovaköy'den başlayacak ve Nusaybin, Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep arasında 501 kilometre olarak inşa edilecek. Yenice-Ulukışla kesiminde 106 kilometre, Gebze ile Çatalca arasında ise 120 kilometre yapılacak. Planlanan kısım için 10,8 milyar dolarlık bütçe harcanması öngörüldü." diye konuştu.

331 kilometre otoyol yapılacak

Proje kapsamında kara yolu yatırımlarının da olduğunu anımsatan Uraloğlu, 1924 kilometre kara yolu bölümü için Ovaköy-Cizre kesiminde 23 kilometre ve Cizre-Şanlıurfa hattında 308 kilometre olmak üzere toplam 331 kilometre otoyol yapılacağını, bunun için 2 milyar dolarlık harcama yapılmasının planlandığını dile getirdi.

Uraloğlu, bölgede örnek bir güzergah yönetim modeli oluşturmayı hedeflediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Kalkınma Yolu Projesi, bölgesel işbirliklerini artırıcı bir rol oynayacak. Proje kapsamında yapılacak demir ve kara yolu projeleri hayata geçirildiğinde toplam 19,9 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirilmiş olacak. Kalkınma Yolu, bölge coğrafyası ve küresel tedarik zincirleri açısından çok önemli bir proje. Bu çalışma, Basra Körfezi'ni Avrupa'ya bağlayacak en kısa ve pratik yatırım olarak ön plana çıkıyor."

Uraloğlu, yapılan ulaştırma projeleriyle Kalkınma Yolu'nda yıllık 7,5 milyon TEU yükün taşınmasının beklendiğini sözlerine ekledi.

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