Kadın girişimciler kadın istihdamı için daha fazla destek istiyor
Kendi alanlarında yaptıkları başarılı çalışmalarla ülke ekonomisine değer katan kadın girişimciler, kadınların istihdam oranının artırılması için daha fazla destek sağlanması gerektiğini belirtiyor.
Ankara
TOBB Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) Başkanı Nurten Öztürk, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkede kadın istihdam oranının artırılması için devlet düzeyinde alınması gereken tedbirler olduğunu söyledi.
Bu anlamda hem kurum ve kuruluşlara hem de bireylere düşen görev ve sorumluluklar bulunduğunu dile getiren Öztürk, hem TOBB KGK'de hem de kendi şirketlerinde kadın istihdamını artıracak ve kadın girişimciliğini teşvik edecek pek çok yöntem uyguladıklarını ifade etti.
Öztürk, TOBB KGK olarak başlattıkları projeleri 81 ile yaymayı amaçladıklarına işaret ederek, yalnız bir projede 38 bin kadını istihdam ettiklerinin altını çizdi.
Kadın istihdamını artırmak için el birliğiyle çalışılması gerektiğini aktaran Öztürk, bu sayede kadın istihdamı sorununa çözüm bulabileceğine inandığını söyledi.
Türkiye'de nüfusun yarısının erkeklerden diğer yarısının kadınlardan oluştuğuna işaret eden Öztürk, bu açıdan bakıldığında nüfusunun yarısının ekonomiye katılıp diğer yarısının katılmamasının istenilen refah düzeyine ulaşmaya engel olacağını, bunun da toplumdaki bireyleri mutsuz edeceğini kaydetti.
Kadınların çalıştıklarında mutlu olacaklarını ve bu mutluluğun ev ortamına da yansıyacağını belirten Öztürk, "Bu anlamda kadınların çalışmasını ve kadın istihdamını çok yönlü olarak gerekli buluyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Kadınların eğitimi, kadın girişimciliği, kadın hakları konusunda çok çaba harcanması gerektiğinin altını çizen Öztürk, "Kadınlarımız eğitim ve değişime hazır. Erkeklerimizin de bize destek vermesi, her anlamda kadınların desteklenmesi gerektiğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.
TOBB KGK olarak yürüttükleri projelere de dikkati çeken Öztürk, "Sanayide Kadın Eli", "Teknolojide Kadın Eli", "Tarımda Kadın Eli" ve "Turizmde Kadın Eli" gibi projeler geliştirdiklerini söyledi.
"Aile dostu politikalarla kadınların iş gücüne katılımı desteklenmeli"
Ankara Sanayi Odası (ASO) Yönetim Kurulu Üyesi Burcu Özbozkurt da Türkiye genelinde ve özellikle Ankara sanayisinde kadın istihdamını artırmak için kapsamlı adımlar atılması gerektiğini bildirdi.
Kadınları ekonomiye daha fazla dahil edebilmek için eğitim fırsatlarını artırmanın, özellikle de mesleki ve teknik alanlarda desteklemenin büyük önem taşıdığını vurgulayan Özbozkurt, şu ifadeleri kullandı:
"Kadınların, AR-GE ve teknoloji alanındaki yetkinliklerini artırmak ve bu yöne teşvik etmek için firmalara yönelik teşvik mekanizmaları oluşturulmalıdır. Ayrıca kadın girişimciler için finansal destek sağlanmalı ve iş kurma süreçlerinde mentörlük sunulmalıdır. Esnek çalışma saatleri ve aile dostu politikalarla kadınların iş gücüne katılımı desteklenmeli, cinsiyet eşitliği konusunda toplumsal bilincin artırılmasına yönelik çalışmalar yapılmalıdır."
ASO'nun ilk kadın Yönetim Kurulu Üyesi de olan Özbozkurt, kadın istihdamını destekleyen işletmelere yönelik vergi indirimleri ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim teşvikleri gibi destekler, kreş hizmetlerinin yaygınlaştırılması, esnek çalışma saatleri ve uzaktan çalışma gibi esnek çalışma modellerinin teşvik edilmesi gerektiğini aktardı.
Özbozkurt, eğitim politikalarının güncellenmesinin de toplumsal cinsiyet eşitliğini desteklemek ve iş gücü verimliliğini artırmak adına önemli olduğunu sözlerine ekledi.
Burcu Özbozkurt, Ankara'daki üniversitelerle protokoller imzalayarak kız öğrencilerin girişimcilikle ilgili farkındalıklarını artırdıklarını ve Sanayide Kadın Eli Projesi ile ihtiyaç sahibi kadınların sanayide iş bulabilmeleri için istihdam garantili mesleki eğitim kursları düzenlediklerini belirtti.
"Kadın varsa yarın var"
Sanayide Kadın Eli Projesi Sorumlusu Fatma Aydoğdu da özellikle kadınların az istihdam edildiği alanlarda onlara yol açarak ekonomiye katılabilmelerini sağlamanın önemine işaret ederek, söz konusu projeyi de bu amaçla başlattıklarını söyledi.
Çalışan kadınların büyük çoğunluğunun hizmet sektöründe yer aldığını belirten Aydoğdu, "Kadınlarımız yüzde 80 oranında hizmet sektöründe çalışıyor ancak salgın ya da herhangi bir krizde ilk vazgeçilen hizmet sektörü oluyor. Dolayısıyla kadınlarımızı nitelikli alanlarda istihdam sahibi yapmak amacıyla Sanayide Kadın Eli Projesi'ni geliştirdik." dedi.
Aydoğdu, projenin 4 yıldır devam ettiğini bildirerek, 32 ilde yürütülen çalışmaları 81 ilin tamamına yaymak istediklerini kaydetti.
Bazı alanlarda kadınlar için yaş sınırının olduğunu ancak kadınların 35 yaşından sonra daha verimli çalıştıklarını gördüklerini anlatan Aydoğdu, yaş sınırının artırılmasını talep ettiklerini ve olumlu sonuç aldıklarını ifade etti.
Aydoğdu, "Kadınlarımızın kendi potansiyellerinin farkına varmalarını çok istiyoruz. Kadınlarımız lütfen talep etsinler, beklemesinler. Yani her şey bir adımla başlar. Ben kadınların gücüne inanıyorum. Kadın varsa yarın var diyoruz." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.