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Ekonomi

İsviçre Merkez Bankası faizi 25 baz puan düşürdü

Banka, son 12 aydaki beşinci faiz indirimini gerçekleştirdi.

Bahattin Gönültaş  | 20.03.2025 - Güncelleme : 20.03.2025
İsviçre Merkez Bankası faizi 25 baz puan düşürdü

Berlin

İsviçre Merkez Bankası (SNB), politika faizini, ekonomiye destek için beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürdü.

SNB'den yapılan açıklamada, politika faizinin 25 baz düşürülerek yüzde 0,25’e çekildiği bildirildi.

Piyasadaki beklenti de faizin 25 baz puan indirileceği yönündeydi.

Bugünkü faiz indirimi, Mart 2024’ten bu yana art arda beşinci indirim oldu. SNB, Mart 2024’te Kovid-19 sonrası enflasyonist baskıya karşı koymak için parasal sıkılaştırmalara giden gelişmiş ülkeler arasında faiz oranlarını düşüren ilk merkez bankası olmuştu.

SNB açıklamasında, enflasyon görünümün yakından izlendiği belirtilerek, “Bugünkü faiz ayarlamasıyla SNB, düşük enflasyonist baskı ve enflasyona yönelik artan aşağı yönlü riskler göz önüne alındığında parasal koşulların uygun kalmasını sağlamaktadır.” ifadesi kullanıldı.

İsviçre'nin ekonomik görünümünün önemli ölçüde daha belirsiz hale geldiği aktarılan açıklamada, "Dünya genelinde artan ticaret ve jeopolitik belirsizlikler karşısında, yurt dışındaki gelişmeler ana riski oluşturmaya devam etmektedir." denildi.

İsviçre, şubattaki yüzde 0,3 ile büyük ekonomiler arasında en düşük yıllık enflasyon oranlarına sahip ülkelerden biri konumunda bulunuyor.

SNB, enflasyonun yüzde 0 ile 2 arasında seyretmesini hedefliyor. Banka, gerekirse döviz piyasasında aktif olmaya hazır olduğunu da belirtti.

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