Dolar
18.62
Euro
19.28
Altın
1,762.48
ETH/USDT
1,212.70
BTC/USDT
16,736.00
BIST 100
4,543.84
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kayseri’de "AK Parti 2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programında konuşuyor. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi Kapanış Programı”nda konuşuyor.
logo
Ekonomi

İşverene 7 yılda 48,5 milyar liralık asgari ücret desteği

İş gücü maliyetlerini düşürerek istihdamı korumak ve artırmak amacıyla devletin 2016'da uygulamaya başladığı asgari ücret desteği kapsamında, işverenlere bugüne kadar 48,5 milyar lira ödendi.

Orhan Onur Gemici   | 18.11.2022
İşverene 7 yılda 48,5 milyar liralık asgari ücret desteği

Ankara

Devletin işçi, işveren ve girişimcilere yönelik halihazırda 18 farklı başlıkta prim teşvik, destek ve indirim uygulaması bulunuyor.

İşverenlerin iş gücü maliyetlerini düşürmek üzere 2016'da hayata geçirilen asgari ücret desteği, bu yıl temmuz-aralık dönemi için aylık 100 lira olarak uygulanıyor.

İşverenlerin devlete ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilen bu tutar, İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanıyor.

Bu kapsamda, asgari ücret desteği uygulamasıyla bugüne kadar toplam 48,5 milyar lira destek verildi.

Normalleşen iş yerlerine 5,4 milyar liralık destek

İşverenlere yönelik desteklerden bir diğeri, Kovid-19 salgını sürecinde hayatın normalleşmeye başlaması ve kısa çalışma ödeneğinin sona ermesiyle uygulamaya konulan normalleşme desteği.

Salgının etkilerinin kısmen azalmasıyla birlikte 1 Ağustos 2020'de verilmeye başlanan normalleşme desteği, 30 Haziran 2021'de sona erdi.

Çalışanlarını normal çalışma düzenine geçiren iş yerlerine verilen normalleşme desteği kapsamında, 2 milyon sigortalı için işverenlere 5,4 milyar lira destek sağlandı.

Çalışanlara "nefes" olan destekler

Devletin Kovid-19 salgını döneminde çalışanlara verdiği destekler arasında ise kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği yer alıyor.

İstihdamın korunması amacıyla 2020'nin Mart ayında uygulamaya konulan kısa çalışma ödeneği, 1 Temmuz 2021'de sona erdi.

Bu süreçte 3,8 milyon kişiye, 36,7 milyar lira ödeme yapıldı.

Kısa çalışma ödeneği, sigortalının başvuru tarihi itibarıyla son 12 aylık prime esas kazancı dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 60'ı olarak uygulandı.

Nakdi ücret desteği ise salgın döneminde ücretsiz izne çıkarılan veya işsiz kalan kişiler için "nefes" oldu.

17 Nisan 2020'de verilmeye başlanan nakdi ücret desteği, 30 Haziran 2021'de sonlandırıldı.

Söz konusu süreçte, 3,1 milyon kişiye 14 milyar lira destek sağlandı.

2020'de günlük 39,24 lira olarak ödenen destek, süreç içinde 50 liraya kadar yükseltildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avrupa'da ailesi olmayan binlerce sığınmacı çocuk insan tacirlerinin eline düşüyor
Doğal Gaz Tüketim Desteği kış ödemeleri başladı
Beyoğlu'ndaki terörist saldırıyı yapan terörist saldırıdan 9 gün önce keşif yapmış
FETÖ'nün kamudaki mahrem yapılanmasına ilişkin 19 kişi gözaltına alındı
Edirne'de yoğun sis etkili oluyor

Benzer haberler

İşverene 7 yılda 48,5 milyar liralık asgari ücret desteği

İşverene 7 yılda 48,5 milyar liralık asgari ücret desteği

Kamuda istihdamda tarih sınırlamasının kaldırılması maden kazalarında yaşamını yitirenlerin yakınlarını sevindirdi

ABD ve Avrupa’da teknoloji şirketlerinde işten çıkarma dalgası genişliyor

TÜBİTAK 34 personel alacak

TÜBİTAK 34 personel alacak
Hollanda'da belediye binasına, Türkiye'ye destek için Türk bayrağı asıldı

Hollanda'da belediye binasına, Türkiye'ye destek için Türk bayrağı asıldı
Organik arıcılığın desteklenmesine ilişkin esaslar belirlendi

Organik arıcılığın desteklenmesine ilişkin esaslar belirlendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet