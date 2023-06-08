Dolar
23.31
Euro
25.14
Altın
1,962.74
ETH/USDT
1,842.60
BTC/USDT
26,461.00
BIST 100
5,554.00
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

İstanbul Havalimanı 1-7 Haziran'da Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

İstanbul Havalimanı, haziranın ilk haftasında günlük ortalama 1423 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

Gökhan Yılmaz  | 08.06.2023 - Güncelleme : 08.06.2023
İstanbul Havalimanı 1-7 Haziran'da Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

İstanbul

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (Eurocontrol) 1-7 Haziran tarihlerine ilişkin Avrupa Havacılık Raporu yayımlandı.

Söz konusu rapora göre İstanbul Havalimanı, bu dönemde günlük ortalama 1423 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

İstanbul Havalimanı'nı günlük ortalama 1341 uçuşla Amsterdam Schiphol Havalimanı ve 1305 uçuşla Paris Charles de Gaulle Havalimanı izledi.

Antalya Havalimanı da günlük 819 uçuş ortalamasıyla ilk 10'da yer almayı başardı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile telefonda görüştü
SOLOTÜRK Tekirdağ'da gösteri uçuşu yaptı
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Malatya'da konteyner kentleri ziyaret etti
MGK Bildirisi: Ülkemizin güvenliğini, huzurunu ve refahını sağlamaya yönelik adımlar aynı kararlılıkla atılacak
28 bin 62 polisin atama ve yer değiştirme işlemleri sonuçlandı

Benzer haberler

İstanbul Havalimanı 1-7 Haziran'da Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

İstanbul Havalimanı 1-7 Haziran'da Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

Ege'nin yöresel tatları İstanbul Havalimanı'nda yolcuların beğenisine sunuluyor

Özbekistan hava yolu şirketi Qanot Sharq, İstanbul Havalimanı uçuşlarına başladı

İstanbul Havalimanı'nda açıldığından bu yana 205 milyondan fazla yolcu seyahat etti

İstanbul Havalimanı'nda açıldığından bu yana 205 milyondan fazla yolcu seyahat etti
"Mekke Yolu" projesi İstanbul Havalimanı'nda hayata geçirildi

"Mekke Yolu" projesi İstanbul Havalimanı'nda hayata geçirildi
İstanbul'daki havalimanlarında oy verme işlemi devam ediyor

İstanbul'daki havalimanlarında oy verme işlemi devam ediyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet