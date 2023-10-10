Dolar
27.73
Euro
29.37
Altın
1,856.62
ETH/USDT
1,586.50
BTC/USDT
27,630.00
BIST 100
8,351.59
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor İsrail - Gazze sınır hattında son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız.
logo
Ekonomi, İsrail-Filistin çatışması

İsrail-Filistin çatışması dünya genelinde savunma hisselerinde yükselişe neden oldu

ABD'de Lockheed Martin hisseleri yüzde 8, RTX Corp hisseleri yüzde 4,6, L3Harris Technologies hisseleri yüzde 10, General Dynamics hisseleri yüzde 8,4 ve Northrop Grumman hisseleri yüzde 11,4 değer kazandı.

Murat Aslan  | 10.10.2023 - Güncelleme : 10.10.2023
İsrail-Filistin çatışması dünya genelinde savunma hisselerinde yükselişe neden oldu

İstanbul

İsrail ile İzzeddin el-Kassam Tugaylarının başı çektiği Filistinli gruplar arasında hafta sonu başlayan çatışmalar dünya genelinde risk iştahını düşürse de savunma sanayi hisseleri pay piyasalarındaki düşüşü sınırladı.

Hisse senedi piyasaları Orta Doğu'daki haber akışıyla birlikte yeni haftaya negatif bir başlangıç yapsa da merkez bankası yetkililerinin "güvercin" tonda açıklamaları yatırımcıların risk algısının azalmasına yardımcı oldu. Savunma hisselerinin dünya genelinde yükseliş eğiliminde hareket etmesi ise dikkati çekti.

ABD'de Lockheed Martin hisseleri yüzde 8, RTX Corp hisseleri yüzde 4,6, L3Harris Technologies hisseleri yüzde 10, General Dynamics hisseleri yüzde 8,4 ve Northrop Grumman hisseleri yüzde 11,4 değer kazandı.

İngiliz BAE Systems hisseleri yüzde 4,02, Fransız Dassault Aviation S.A. ile Thales hisseleri sırasıyla yüzde 4,15 ve yüzde 4,26, Alman Rheinmetall AG hisseleri yüzde 4,83 ve İtalyan Leonardo S.p.A hisseleri yüzde 5,29 yükseldi.

Yurt içinde dün Aselsan hisseleri yüzde 7,23 değer kazanırken, bugün Japonya'da Asahi Kasei ve JFE Holdings hisseleri sırasıyla yüzde 1,4 ve 2,9, Güney Kore'de Hanwha ve Hyundai-Rotem hisseleri sırasıyla yüzde 2,8 ve 3,5 ve Çin'de China Aerospace Science and Technology Corporation hisseleri yüzde 3 prim yaptı.

Analistler, çatışmaların genişlemesinden endişe duyulduğunu, mücadelenin daha geniş bir alana yayılma ihtimali nedeniyle savunma şirketlerinin potansiyel kazananlar olarak öne çıktığını belirtti.

Ulaştırma hisseleri çatışmalardan "zararla" çıktı

Savunma hisselerindeki yükselişe karşın pay piyasalarında özellikle hava yolu şirketlerinin hisselerinin düşüş eğilimine öncülük ettiği görüldü.

ABD'de dün United Airlines hisseleri yüzde 4,9, Delta Air Lines hisseleri yüzde 4,7 ve American Airlines hisseleri yüzde 4,1, Almanya'da Lufthansa hisseleri yüzde 4,2 ve yurt içinde Türk Hava Yolları ile Pegasus hisseleri sırasıyla yüzde 4,70 ve yüzde 6 geriledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Anayasa Mahkemesi "makul sürede yargılanma hakkının ihlali" başvurularını incelemeyecek
Konutların turizm amaçlı kiralanmasına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi TBMM'de
Özhaseki'den deprem bölgesinde yürütülen "Yerinde Dönüşüm Projesi"ne ilişkin paylaşım
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Öncelikli hedeflerimizin başında ülkeyi organize suç örgütlerinden temizlemek geliyor
Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Anıtkabir'i ziyaret etti

Benzer haberler

İsrail-Filistin çatışması dünya genelinde savunma hisselerinde yükselişe neden oldu

İsrail-Filistin çatışması dünya genelinde savunma hisselerinde yükselişe neden oldu

Borsa güne yükselişle başladı

Küresel piyasalar, merkez bankası yetkililerinin güvercin mesajlarıyla pozitif seyrediyor

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa haftaya düşüşle başladı

Borsa haftaya düşüşle başladı
Küresel piyasalar artan jeopolitik risklerle haftaya negatif seyirle başladı

Küresel piyasalar artan jeopolitik risklerle haftaya negatif seyirle başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet