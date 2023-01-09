Dolar
18.78
Euro
20.07
Altın
1,875.49
ETH/USDT
1,308.60
BTC/USDT
17,211.00
BIST 100
5,284.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ticaret Bakanı Muş, "2022 Yılı Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Değerlendirmesi" konulu toplantıda konuşuyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "En İyi Narkotik Polisi Anne" programında konuşuyor. BBP Genel Başkanı Destici, Ankara’da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla 2022 yılı değerlendirme toplantısı düzenliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsviçre'nin Cenevre kentinde Birleşmiş Milletler (BM) ve Pakistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen "İklime Dayalı Pakistan" konulu uluslararası konferansa video mesaj gönderdi
logo
Ekonomi

İşlemleri sanal ortama taşıyan "Tarım Cebimde" uygulaması çiftçileri memnun etti

Üreticilere işlemlerini sanal ortamda yapma imkanı sağlayan "Tarım Cebimde" mobil uygulaması, pek çok avantajıyla üreticileri memnun etti.

Gökhan Zobar   | 09.01.2023
İşlemleri sanal ortama taşıyan "Tarım Cebimde" uygulaması çiftçileri memnun etti

Edirne

Tarım ve Orman Bakanlığının geliştirdiği "Tarım Cebimde" mobil uygulamasını cep telefonlarına indiren üreticiler, uygulamadan faydalanmaya başladı.

Uygulamadaki bitkisel ve hayvansal üretim sekmelerinde birçok konuyu bulabilen üreticiler, başta Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) bilgileri olmak üzere geçmiş yıllara ait hibe ödemelerine ulaşabiliyor.

Yıl içerisinde yapılan destek ödemelerinin takvimi, sunulan hizmetlere ait eğitim ve yayın çalışmaları ile e-Devlet üzerinden sunulan hizmetlere erişim sağlayabilen üreticiler, birçok işlemi tarım ve orman müdürlüklerine gitmeden gerçekleştirebiliyor.

"Zamandan ve yakıttan tasarruf ediliyor"

Edirne merkeze bağlı Karabulut Köyü Muhtarı ve üretici Cem Yılmaz, AA muhabirine uygulamadan memnun olduklarını söyledi.

"Tarım Cebimde"nin kendilerine pek çok kolaylık sağladığını belirten Yılmaz, "Bizler için en önemli olan ÇKS belgesi. Tarımsal işlemlerde hep istenen bir belge. Önceden köyden merkeze gidip bu belgeyi almak durumunda kalıyorduk. Şimdi uygulamadan belgeyi alıp gerekli yere veriyoruz. Köyde her zaman işimiz oluyor, bu sayede zamandan ve yakıttan tasarruf ediliyor." dedi.

Köylülerden Hayrullah Hüdaverdi de uygulama için yetkililere teşekkür etti.

Gerekli belgelerin dijital ortamda hazırlanabildiğini ifade eden Hüdaverdi, "Benim 6 köyde arazim var. Sadece ÇKS belgelerini hazırlamak için ortalama bir ay uğraşıyordum. Şimdi bunlar cebimize geldi. Uygulamaya girip oradan kendi arazimize ne ekeceğimizi seçip oradan güncelliyoruz ve otomatik olarak gerçekleştiriyoruz. Barkodlu verdiği için resmi belge oluyor." diye konuştu.

Avarız Köyü Muhtarı Ender Sar ise uygulamayı cep telefonuna indirerek kullanmaya başladığını, tarım ve orman müdürlüklerine gitmeden işlemlerini yapabildiklerini anlattı.

Üretici Ferhat Ersoy, "Tarım Cebimde" sayesinde evrak hazırlama nedeniyle yaşadıkları iş yükünün ortadan kalktığını kaydetti.

Tavuk yetiştiriciliği yapan Özgül Sürü de uygulamada eğitici bilgilerin de bulunduğunu, ihtiyaç duyulan tüm tarımsal ve hayvansal verilerin bir arada olduğunu dile getirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Akar: Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta haklarımızı koruma konusunda geri adım atmamız söz konusu olamaz
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin, HDP'nin kapatılması istemli davada yarın sözlü açıklama yapacak
Kars'ta öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 1 öğrenci öldü, 14 öğrenci yaralandı
Artvin'de eğitime kar engeli
Van'ın yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 45 santimetreye ulaştı

Benzer haberler

İşlemleri sanal ortama taşıyan "Tarım Cebimde" uygulaması çiftçileri memnun etti

İşlemleri sanal ortama taşıyan "Tarım Cebimde" uygulaması çiftçileri memnun etti

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet