Dolar
18.78
Euro
20.18
Altın
1,876.42
ETH/USDT
1,329.30
BTC/USDT
17,255.00
BIST 100
5,158.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pretorya’da Güney Afrika Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Naledi Pandor ile ortak basın toplantısı düzenliyor
logo
Ekonomi

İSKİ'den "İstanbul'un 3,5 aylık su rezervi bulunduğu" iddialarına ilişkin açıklama

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan "İstanbul'un 3,5 aylık su rezervi bulunduğu" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Elif Küçük   | 10.01.2023
İSKİ'den "İstanbul'un 3,5 aylık su rezervi bulunduğu" iddialarına ilişkin açıklama

İstanbul

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (İSKİ), yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında "hiç yağış olmaması durumunda İstanbul'un 3,5 aylık su rezervinin bulunduğu" iddialarına yer verildiği aktarıldı.

Açıklamada, "İstanbul'un su yönetimi, doğadaki su döngüsüne paralel dinamik bir süreçtir. Sadece barajlardaki su rezervi üzerinden yapılan açıklamalar gerçeği tam olarak yansıtmamakta ve İstanbul halkını endişeye sevk etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

İstanbul'un su ihtiyacının yüzde 55 ila yüzde 70'inin direkt olarak akarsulardan, regülatörler vasıtasıyla karşılandığı belirtilen açıklamada, regülatörlerden alınan veya alınacak suların doğal olarak baraj doluluk oranlarında yer almadığı ifade edildi.

"İstanbul'da kısa dönemde su problemi yaşanmayacak"

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Önceki seneler dikkate alındığında 2020 yılında su ihtiyacının yüzde 55'i, 2021 yılında yüzde 72'si ve 2022 yılında ise yüzde 42'si regülatörlerden temin edilmiştir. Ayrıca İstanbul'un su kaynakları farklı yağış bölgelerinde yer almakta olup kesintisiz su temininin sağlanması için gerekli çalışmalar ile ilave yatırımlara aralıksız devam edilmektedir. Ocak ayı içinde devreye alınması planlanan Melen 3 Terfi Merkezi ile de İstanbul'a günlük 735 bin metreküp ilave su sağlayabilecek bir sistem çalışmaya başlayacaktır. Sonuç olarak, İstanbul'da kısa dönemde bir su problemi yaşanmayacağının altını bir kez daha çiziyor, başta 16 milyon hemşerimiz olmak üzere tüm kamuoyunun bilgisine önemle duyuruyoruz."

​​​​​​

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Meteorolojiden Ege'nin iç kesimleri ve Batı Akdeniz için şiddetli yağış uyarısı
Kur'an-ı Kerim'e saygısızlıkla suçlanan iki sanığa 4,5'ar yıla kadar hapis istemi
Bakan Akar: Türkiye-Suriye arasındaki görüşmeler iyi niyetle, iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölge barışı için başladı
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Akça "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü"nü kutladı
Bursa'da kuvvetli lodosta binalardan kopan parçalar araçlara zarar verdi

Benzer haberler

İSKİ'den "İstanbul'un 3,5 aylık su rezervi bulunduğu" iddialarına ilişkin açıklama

İSKİ'den "İstanbul'un 3,5 aylık su rezervi bulunduğu" iddialarına ilişkin açıklama

Emine Erdoğan: Sessiz felaketle mücadele için gelin hep birlikte suyumuza sahip çıkalım

İstanbul'un barajlarında su seviyesi yüzde 32,25 olarak ölçüldü

İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı'ndan sosyal medyada yapılan paylaşımlara ilişkin açıklama

İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı'ndan sosyal medyada yapılan paylaşımlara ilişkin açıklama
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: Yatırımlarımızın yüzde 60'tan fazlasını demir yoluna yapıyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: Yatırımlarımızın yüzde 60'tan fazlasını demir yoluna yapıyoruz
İDDEF, 2022'de 47 ülkedeki ihtiyaç sahiplerine insani yardım ulaştırdı

İDDEF, 2022'de 47 ülkedeki ihtiyaç sahiplerine insani yardım ulaştırdı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet