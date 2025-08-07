Dolar
Ekonomi

İnşaat malzemesi sanayi üretimi mayısta yüzde 4 arttı

Türkiye'nin inşaat malzemesi sanayi üretimi Mayıs 2025'te geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4 arttı.

Mücahit Enes Sevinç  | 07.08.2025 - Güncelleme : 07.08.2025
İnşaat malzemesi sanayi üretimi mayısta yüzde 4 arttı

İstanbul

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) Aylık Sektör Raporu'nun Temmuz 2025 sonuçları açıklandı.

Rapora göre, inşaat sektöründeki büyüme 23 alt sektörün 15'inde artarken, 8'inde geriledi.

Ocak-mayıs döneminde en yüksek üretim inşaat amaçlı alçı ürünlerinde

İnşaat malzemesi sanayi üretimi Ocak-Mayıs 2025 döneminde geçen yılın aynı dönemine göre en yüksek üretim artışı yüzde 16 ile inşaat amaçlı alçı ürünlerinde gerçekleşti.

İnşaat amaçlı alçı ürünlerini yüzde 13,9 ile plastik inşaat malzemeleri, yüzde 9,9 ile yalıtımlı kablolar üretimi, yüzde 9,3 ile havalandırma donanımları üretimi, yüzde 8,9 ile metalden kapı ve pencereler üretimi, yüzde 6,1 ile mermer ve granit üretimi, yüzde 5,7 ile seramik kaplama malzemeleri üretimi ve yüzde 5,4 ile demir çelik inşaat ürünleri takip etti.

Söz konusu dönemde üretimde en yüksek gerileme yüzde 17,9 ile seramik sağlık gereçlerinde yaşanırken, onu yüzde 16,2 ile kilit ve donanım eşyaları izledi.

Mevcut inşaat işleri seviyesi 2,3 puan arttı

Rapora göre, mevcut inşaat işleri hazirandaki gerilemenin ardından temmuzda toparlandı.

Bu kapsamda temmuzda mevcut işler seviyesi bir önceki aya göre 2,3 puan artış kaydetti. Bu süreçte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz indirimi olumlu yansırken, mevsimselliğin etkisi de görüldü.

Siyasi beklentiler, ekonomi politikası uygulamaları ile deprem bölgesi ve kentsel dönüşüm faaliyetleri inşaat sektöründe mevcut işleri belirlemeye devam edecek.

Ekonomi politikalarında yeni faiz indirimleri mevcut işler endeksini de olumlu etkileyecek.

Yeni alınan siparişler 0,6 puan geriledi

Temmuzda yeni iş siparişleri olumsuz hava koşulları ve afetlerden olumsuz etkilenerek 0,6 puan geriledi. Yeniden başlayan faiz indirimleri yeni iş siparişleri üzerinde henüz olumlu etki oluşturmadı.

Raporda dikkati çeken bir diğer önemli gelişme ise ABD'nin ithalata yönelik yeni ilave tarife uygulamaları oldu.

ABD yönetimi, 7 Ağustos itibarıyla mevcut gümrük vergilerini korurken, ülkelere farklı oranlarda ilave tarifeler uygulamaya başlayacağını açıkladı. Türkiye'ye yüzde 15 ilave tarife uygulanacağı belirtildi.

Türkiye, görece düşük tarife oranıyla ABD pazarında pozitif ayrışan ülkeler arasında yer aldı.

Raporda, özellikle metal ürünleri dışındaki inşaat malzemesi sanayisinin, ABD'de Asya ülkelerine uygulanan daha yüksek tarifeler karşısında rekabet avantajı elde edeceği vurgulandı.

