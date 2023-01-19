Dolar
18.79
Euro
20.36
Altın
1,933.30
ETH/USDT
1,555.30
BTC/USDT
21,148.00
BIST 100
5,422.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

İngiltere Kralı 3. Charles'tan hazineye 1 milyar sterlin katkı kararı

İngiltere Kralı 3. Charles'ın, Kraliyet ailesinin ve Buckingham Sarayı'nın gelirlerinden yıllık 1 milyar sterlinin İngiliz hükümetinin hazinesine aktarılmasına karar verdiği bildirildi.

Gökhan Kurtaran   | 19.01.2023
İngiltere Kralı 3. Charles'tan hazineye 1 milyar sterlin katkı kararı

Ankara

İngiliz monarşisine ait arazi ve mülklerinin bağlı bulunduğu "Kraliyet Mülkü" olarak bilinen ve Kraliyet ailesinin hizmetleri ile giderlerinin karşılandığı finans kuruluşundan yapılan açıklamada, İngiltere Kralı 3. Charles'ın kararına ilişkin detaylar paylaşıldı.

Açıklamada, fonun ülkede 2030'da faaliyete geçmesi planlanan 6 rüzgar tarlasının kurulması ve işletilmesi amacıyla Alman enerji şirketi RWE ile anlaşmaya vardığı bildirildi.

Bu anlaşma kapsamında, İngiltere Kralı 3. Charles'ın rüzgar tarlalarından elde edilecek ve normal koşullarda Kraliyet fonuna aktarılacak yaklaşık 1 milyar sterlin hacmindeki yıllık karın, kamu yararına kullanılması amacıyla ülke hazinesine aktarılmasını istediği belirtildi.

Açıklamada, rüzgar enerjisinde elektrik üretiminin yapılacağı üç rüzgar tarlasının Kuzey Galler, Cumbria ve Lancashire'da, diğer üçünün ise ülkenin Yorkshire ve Lincolnshire açıklarında Kuzey Denizi'nde kurulmasının planlandığı kaydedildi.

Alman enerji şirketi RWE'den yapılan açıklamada, projenin 15 milyar sterlin toplam yatırımın ardından 2030'da toplam 8 gigavat üretim kapasitesiyle hizmet vermesinin planlandığı kaydedildi.

Açıklamada, proje kapsamında ülkede 7 milyon hanenin elektrik ihtiyacının karşılanmasının öngörüldüğü kaydedildi.

Ülkede enflasyon son 41 yılın en yüksek seviyelerine yakın seyrediyor

Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, ülkede Aralık 2022'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık bazda yüzde 10,5 artış kaydetmişti.

Ülkede enflasyon geçen yılın ekim ayında yüzde 11,1 ile son 41 yılın en yüksek seviyesini görmesinin ardından, kasım ayı itibarıyla hız keserek yüzde 10,7’ye gerilemişti.

İngiltere'de gıda fiyatları ise geçen yılın aralık ayında yıllık bazda yüzde 16,8 artmıştı.

Söz konusu oran, 1977 yılının eylül ayından bu yana en sert artış olarak kayda geçmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kamuda çalışan sözleşmelilere kadro öngören kanun teklifi yasalaştı
Adalet Bakanı Bozdağ: Seçim kanunlarındaki değişiklikler nisanda yürürlüğe girdi, aynen uygulanacak
Antalya'da yolculara sinirlenip kontağı kapatan şoför otobüsten indi
Türk ve ABD Savunma Bakanlıkları yetkilileri F-35 istişarelerine devam edecek
Sinop'ta dershaneye giderken sahipsiz köpeklerin saldırdığı kız öğrenciyi mahalleli kurtardı

Benzer haberler

İngiltere Kralı 3. Charles'tan hazineye 1 milyar sterlin katkı kararı

İngiltere Kralı 3. Charles'tan hazineye 1 milyar sterlin katkı kararı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet