Euro
7.27
Dolar
6.65
BIST 100
89,573.29
Altın
1,592.99
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, telekonferans yöntemli sektör toplantısı gerçekleştiriyor "Türkiye'nin Meydanları"nda "koronavirüs sessizliği"
logo
Ekonomi

İngiliz bankaları kar payı ödemelerini askıya aldı

İngiliz bankalarının koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle temettü ödemelerini askıya alması sonucu bankaların hisseleri güne düşüşle başladı.

Gökhan Kurtaran   | 01.04.2020
İngiliz bankaları kar payı ödemelerini askıya aldı

Londra

Lloyds, RBS, Barclays, HSBC, Santander ve Standard Chartered gibi önde gelen İngiliz bankaları, 2019 yılına ilişkin kar payı ödemelerini askıya aldıklarını, hisse geri alımlarının da yapılmayacağını duyurdu.

Söz konusu gelişmelerin etkisiyle Barclays hissesi yüzde 5,1, HSBC Holdings hissesi yüzde 7,5, Lloyds Banking Group hissesi yüzde 4,5 ve Royal Bank of Scotland Group hissesi 6,5 düşüşle seyrediyor.

İngiltere Merkez Bankası'na (BoE) bağlı İhtiyati Denetim Otoritesi de (PRA) bankaların kar payı ödemelerini iptal etmesinin olumlu karşılandığını açıkladı.

Bankaların nakit rezervlerini korumak için askıya aldıkları toplam kar payı ödemesinin 8 milyar sterlin olduğu tahmin ediliyor.

BoE Başkan Yardımcısı Sam Woods, İngiliz bankalarına mektup göndererek, bankaların kar payı ödemelerini askıya almasını istemişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da son 24 saatte koronavirüsten 138 daha hayatını kaybetti
Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 13 bin 964'e çıktı
İspanya'da yeni tip koronavirüs vaka sayısı 100 bini aştı
Koronavirüs günlerinde anne adaylarına gebelik uyarısı
'Zekatların dayanışma kampanyaları vasıtasıyla toplanıp hak sahiplerine ulaştırılması caizdir'

Benzer haberler

İngiliz bankaları kar payı ödemelerini askıya aldı

İngiliz bankaları kar payı ödemelerini askıya aldı

İngiltere'de 13 yaşındaki çocuk koronavirüs nedeniyle öldü

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 1801'e ulaştı

Moody's: Avrupa'da sigortacılık sektörünün görünümü negatif

Moody's: Avrupa'da sigortacılık sektörünün görünümü negatif
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 1408'e çıktı

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 1408'e çıktı
İngiltere'de hayatın normale dönmesi 6 ayı bulabilir

İngiltere'de hayatın normale dönmesi 6 ayı bulabilir