Dolar
36.22
Euro
38.01
Altın
2,883.27
ETH/USDT
2,724.30
BTC/USDT
97,201.00
BIST 100
9,877.59
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İHH, Londra'da düzenlenen uluslararası "İnsani Finans Zirvesi"ne katıldı

İHH İnsani Yardım Vakfı, İngiltere'nin başkenti Londra'da ilki düzenlenen ve insani yardım finansmanına yönelik yenilikçi modellerin ele alındığı uluslararası İnsani Finans Zirvesi'nde stant açtı.

Zuhal Demirci  | 14.02.2025 - Güncelleme : 14.02.2025
İHH, Londra'da düzenlenen uluslararası "İnsani Finans Zirvesi"ne katıldı Fotoğraf: Zuhal Demirci/AA

Londra

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, İngiltere'nin başkenti Londra'da ilki düzenlenen ve insani yardım finansmanına yönelik yenilikçi modellerin ele alındığı uluslararası İnsani Finans Zirvesi'nde (Humanitarian Finance Summit) stant açtı.

Başkent Londra'da insani yardım finansmanı alanında sektörün önde gelen isimlerini, insani yardım alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarını, hükümet yetkililerini, yatırımcıları ve özel sektör temsilcilerini bir araya getiren ilk "İnsani Finans Zirvesi" düzenlendi.

"AidEx" ve "Humanitarian Finance Forum" ortaklığıyla düzenlenen zirvede, insani yardım finansmanının geleneksel bağış ve hibe modellerinin ötesine geçmesi gerektiği ve uzun vadeli sürdürülebilir finansman çözümleri oluşturulmasının önemi vurgulandı.

Toplantılarda, sonuç odaklı finansman modelleri, risk transfer mekanizmaları, sigorta bazlı çözümler gibi konular ele alındı. Ayrıca, insani yardım projelerinin finansmanı için etki yatırımları, sosyal tahviller, sigorta ürünleri ve sermaye piyasası araçları gibi yenilikçi modellerin kullanımının artırılması gerektiği tartışıldı.

Zirveye, Türkiye'den İHH İnsani Yardım Vakfı katılarak stant açtı ve insani yardım alanındaki tecrübelerini aktardı.

"Zirve, yeni finansal ve yenilikçi modellerin ortaya çıkmasını amaçlıyor"

İHH Genel Sekreteri Durmuş Aydın, AA'ya yaptığı açıklamada, krizlerin, afetlerin ve savaşların giderek arttığını belirterek, "Geleneksel yardım ve hibe modelleri yetersiz kalıyor. İnsani Finans Zirvesi, bu süreçte yeni finansal ve yenilikçi modellerin ortaya çıkmasını amaçlıyor." dedi.

Aydın, zirvede kamu, sivil toplum ve özel sektör kuruluşlarının ortak insani finans modellerini ve yeni yaklaşımları ele aldığını dile getirerek, "Biz de İHH olarak bu zirveye hem katılımcı hem de fuarcı olarak katıldık. Standımız burada. İngiltere başta olmak üzere dünyanın farklı ülkelerinden insani finans alanında uzmanların yer aldığı önemli bir etkinlik." diye konuştu.

İHH'nin zirvede Türkiye'yi de temsil ettiğini vurgulayan Aydın, "Savaşların, afetlerin, krizlerin günden güne büyüdüğü dünyada finans krizlerinin çözümü için daha yenilikçi modeller nasıl üretilebilir, kamu ve özel sektörle birlikte daha etkili yaklaşımlar nasıl geliştirilebilir, bunları tartışıyoruz." ifadesini kullandı.

Son yıllarda özellikle Gazze ve Sudan gibi bölgelerde yaşanan insani krizlere dikkati çeken Aydın, milyonlarca insanın evlerinden edildiğini vurgulayarak, "Bu zirvede, finansal sürdürülebilir yaklaşımlarla bu sıkıntıyı çeken insanlara nasıl daha iyi çözümler üretilebileceğine odaklanıyoruz." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adıyaman'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk hastanede tedavi altına alındı
İletişim Başkanı Altun'dan BM'de "Türkiye" hassasiyeti gösteren Özboyacı'ya teşekkür
İslahiye'de deprem konutları tamamlandı
Bingöl'de otobüs kazasında ölen üniversiteli 4 gencin cenazesi defnedildi
İstanbul'da özel sağlık kuruluşunda "fiyat pazarlığı" yapılmasına savcılıktan soruşturma

Benzer haberler

İHH, Londra'da düzenlenen uluslararası "İnsani Finans Zirvesi"ne katıldı

İHH, Londra'da düzenlenen uluslararası "İnsani Finans Zirvesi"ne katıldı

İslahiye'de deprem konutları tamamlandı

Bingöl'de otobüs kazasında ölen üniversiteli 4 gencin cenazesi defnedildi

İstanbul'da 2 suç örgütüne yönelik operasyonlarda 128 gözaltı

İstanbul'da 2 suç örgütüne yönelik operasyonlarda 128 gözaltı
Üsküdar'da bir otomobilin aynaları ve sileceklerinin kırılması kamerada

Üsküdar'da bir otomobilin aynaları ve sileceklerinin kırılması kamerada
Edirne'de minibüsle motosikletin çarpışması kask kamerasında

Edirne'de minibüsle motosikletin çarpışması kask kamerasında
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet