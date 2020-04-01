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Ekonomi

İstanbul'da perakende fiyatlar yüzde 0,33 arttı

İTO verilerine göre, İstanbul'da martta bir önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 0,33, toptan fiyatlar yüzde 1,78 arttı.

Uğur Aslanhan   | 01.04.2020
İstanbul'da perakende fiyatlar yüzde 0,33 arttı

İstanbul

İTO verilerine göre, İstanbul'da martta bir önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 0,33, toptan fiyatlar yüzde 1,78 arttı.

Verilere göre, martta geçen yılın aynı ayına göre ise perakende fiyatlar yüzde 12,47, toptan fiyatlar yüzde 9,91 arttı.

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