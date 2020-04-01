İstanbul'da perakende fiyatlar yüzde 0,33 arttı
İTO verilerine göre, İstanbul'da martta bir önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 0,33, toptan fiyatlar yüzde 1,78 arttı.
İstanbul
İTO verilerine göre, İstanbul'da martta bir önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 0,33, toptan fiyatlar yüzde 1,78 arttı.
Verilere göre, martta geçen yılın aynı ayına göre ise perakende fiyatlar yüzde 12,47, toptan fiyatlar yüzde 9,91 arttı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.