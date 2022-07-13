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Ekonomi

IMF, ABD ekonomisinin büyüme tahminlerini bir kez daha düşürdü

Uluslararası Para Fonu (IMF), ABD ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahminlerinde bir kez daha düşüşe giderek 2022 yılı beklentisini yüzde 2,9'dan yüzde 2,3'e ve 2023 için yüzde 1,7'den yüzde 1'e indirdi.

Dilara Zengin Okay   | 13.07.2022
IMF, ABD ekonomisinin büyüme tahminlerini bir kez daha düşürdü

Washington

IMF'den yapılan açıklamada, ABD ekonomisine ilişkin 4. madde konsültasyonun tamamlandığı aktarıldı.

Açıklamada ABD'nin, Kovid-19 salgınının neden olduğu şoktan hızla toparlandığı kaydedildi.

Talebin hızla toparlanmasının, artan enerji fiyatlarının ve devam eden küresel arz kesintilerinin enflasyonda önemli bir ivmeye yol açtığına işaret edilen açıklamada, ücret ve fiyat baskılarının geniş tabanlı olduğu ve ekonomide hızla yayıldığı belirtildi.

Açıklamada, ABD ekonomisinin bu yıl yüzde 2,3 ve gelecek yıl yüzde 1 büyümesinin beklendiği bildirildi.

IMF, haziran ayında paylaştığı 4. madde konsültasyonu kapsamındaki denetimin öncü bulgularında, ABD ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme beklentisini yüzde 3,7'den yüzde 2,9'a ve 2023 için tahminini yüzde 2,3'ten yüzde 1,7'ye indirmişti.

Açıklamada, ülke ekonomisinin 2024 yılı büyüme beklentisinin ise yüzde 0,8'den yüzde 1,2'ye ve 2025 yılı tahmininin yüzde 1,7'den yüzde 1,8'e çıkarıldığı aktarıldı.

IMF'nin açıklamasında, ABD ekonomisinin 2026 ve 2027 yıllarında da sırasıyla yüzde 2,1 ve yüzde 1,9 büyümesinin beklendiği kaydedildi.

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