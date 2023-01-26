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Ekonomi

IBM'nin geliri geçen yılın son çeyreğinde yatay seyretti

ABD'li teknoloji şirketi IBM'nin geçen yılın dördüncü çeyreğinde elde ettiği gelir, bir önceki yılın aynı dönemine göre değişim göstermedi ve 16,7 milyar dolar oldu.

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 26.01.2023
IBM'nin geliri geçen yılın son çeyreğinde yatay seyretti

New York

IBM, Ekim-Aralık 2022 dönemine ait bilançosunu açıkladı.

Buna göre, şirketin geçen yılın son çeyreğinde elde ettiği gelir, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla değişmedi ve 16,7 milyar dolar olarak kaydedildi.

Şirketin 2022 yılı genelinde elde ettiği gelir ise bir önceki yıla göre yüzde 6 artışla 60,5 milyar dolar olarak hesaplandı. ABD'li teknoloji şirketi, 2021'de 57,4 milyar dolar gelir sağlamıştı.

IBM'nin net karı, geçen yılın dördüncü çeyreğinde, yıllık bazda yüzde 16'lık artış göstererek 2,7 milyar dolara çıktı. IBM'in net karı bir önceki yılın son çeyreğinde 2,3 milyar dolar olarak hesaplanmıştı.

Şirketin net karı 2022 genelinde ise yıllık yüzde 71,5 azalışla 1,6 milyar dolar olarak kaydedildi. Teknoloji şirketinin 2021'de elde ettiği net kar 5,7 milyar dolar olmuştu.

IBM'nin hisse başına karı da geçen yılın dördüncü çeyreğinde 2,96 dolar olarak kaydedildi. 2021'in aynı döneminde bu rakam 2,57 dolar olarak hesaplanmıştı.

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