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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek’'ten "Görevimizin başındayız" mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken tüm adımları atmaya devam edeceklerini belirterek, "Görevimizin başındayız. Asılsız haberlere lütfen itibar etmeyin." ifadelerini kullandı.

Arife Yıldız Ünal  | 23.03.2025 - Güncelleme : 23.03.2025
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek’'ten "Görevimizin başındayız" mesajı

Ankara

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda piyasalardaki gelişmeleri değerlendirerek, şunları kaydetti:

"Görevimizin başındayız. Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz. Asılsız haberlere lütfen itibar etmeyin."

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