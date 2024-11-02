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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek dış ticaret verilerini değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, "2024 yılında dış ticaret açığının Orta Vadeli Program tahminimizden daha iyi gerçekleşmesini bekliyoruz." dedi.

Mehmet Can Toptaş  | 02.11.2024 - Güncelleme : 02.11.2024
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek dış ticaret verilerini değerlendirdi

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu yıl dış ticaret açığının Orta Vadeli Program (OVP) tahminlerinden daha iyi gerçekleşmesini beklediklerini belirterek, "Program adımlarımızla ikiz dönüşümü sağlayarak, katma değerli üretimi artırarak ve tedarik zincirlerinde daha üst sıralara ulaşarak dünya ticaretinden aldığımız payı artıracağız." ifadesini kullandı.

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ekim ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi.

Ekimde ihracatın yıllık yüzde 3,6 arttığını ve ithalattaki daralmanın 6 aydır devam ettiğini vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:

"Yıllık dış ticaret açığı geçen yılın aynı dönemine göre 35,1 milyar dolar iyileşerek 77,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. 2024 yılında dış ticaret açığının OVP tahminimizden daha iyi gerçekleşmesini bekliyoruz. Program adımlarımızla ikiz dönüşümü sağlayarak, katma değerli üretimi artırarak ve tedarik zincirlerinde daha üst sıralara ulaşarak dünya ticaretinden aldığımız payı artıracağız."

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