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Ekonomi

İhracat rakamları açıklandı

TÜİK'e göre ihracat 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 2,1 artarak 171 milyar 531 milyon dolar oldu.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 31.01.2020
İhracat rakamları açıklandı

Ankara

TÜİK'e göre ihracat 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 2,1 artarak 171 milyar 531 milyon dolar oldu.

TÜİK'e göre dış ticaret açığı 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 43,5 azalarak 31 milyar 174 milyon dolara geriledi

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