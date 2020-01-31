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Ekonomi

Türkiye'nin turizm geliri 2019'da yüzde 17 arttı

TÜİK'e göre Türkiye'nin turizm geliri, 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 17 artarak 34 milyar 520 milyon 332 bin dolar oldu.

Ayşe Böcüoğlu Bodur   | 31.01.2020
Türkiye'nin turizm geliri 2019'da yüzde 17 arttı

Ankara

Türkiye'nin turizm geliri, 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 17 artarak 34 milyar 520 milyon 332 bin dolara yükselirken, ülkeden çıkış yapan ziyaretçi sayısı 52 milyona yaklaştı. 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılına ilişkin turizm istatistiklerini açıkladı. 

Buna göre, turizm geliri, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 17 artarak 34 milyar 520 milyon 332 bin dolara çıktı. Söz konusu gelirin (cep telefonu dolaşım ve marina hizmet harcamaları hariç) yüzde 83,3'ü yabancı ziyaretçilerden, yüzde 16,7'si yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi.

Geçen yılki gelirin 25 milyar 355 milyon 577 bin dolarını kişisel harcamalar, 9 milyar 164 milyon 755 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu. 

Bu dönemde kişi başına ortalama gecelik harcama 68 dolar, yabancıların ortalama gecelik harcaması 73 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama gecelik harcaması da 50 dolar oldu. 

Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçi sayısı, 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 13,7 artarak 51 milyon 860 bin 42 kişiye ulaştı.

Bunların yüzde 86,2'sini (44 milyon 712 bin 970 kişi) yabancılar, yüzde 13,8'ini (7 milyon 147 bin 72 kişi) ise yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

Turizm gideri yüzde 10,1 azaldı

Geçen yıl turizm gideri, bir önceki yıla göre yüzde 10,1 azalarak 4 milyar 403 milyon 670 bin dolara geriledi. Bunun 3 milyar 668 milyon 879 bin doları kişisel, 734 milyon 791 bin doları ise paket tur harcamaları olarak kayıtlara geçti. 

Söz konusu yılda yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yıla göre yüzde 15,1 artarak 9 milyon 650 bin 512 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 456 dolar olarak gerçekleşti.

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