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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Gösterge tahvilin faizinde ilk kez tek haneyi yakaladık

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "2 yıllık gösterge tahvilin faizinde yüzde 9,96 ile Kasım 2016'dan bu yana ilk kez tek haneyi yakaladık." dedi.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 31.01.2020
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Gösterge tahvilin faizinde ilk kez tek haneyi yakaladık

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2 yıllık gösterge tahvilin faizinde yüzde 9,96 ile Kasım 2016'dan bu yana ilk kez tek hanenin yakalandığını bildirdi.

Albayrak, Twitter hesabından, tahvil faizlerindeki düşüşe ilişkin değerlendirmede bulundu. 

Piyasa beklentilerindeki iyileşmeyi kalıcı hale getirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Albayrak, "Ekonomi politikalarımızın ortaya koyduğu güven, göstergelere yansımaya devam ediyor. 2 yıllık gösterge tahvilin faizinde yüzde 9,96 ile Kasım 2016'dan bu yana ilk kez tek haneyi yakaladık. Piyasa beklentilerindeki bu iyileşmeyi çok daha ileri taşıyacak ve kalıcı hale getireceğiz." ifadelerini kullandı. 

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