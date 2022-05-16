Dolar
15.56
Euro
16.19
Altın
1,813.73
ETH/USDT
2,012.00
BTC/USDT
29,598.00
BIST 100
2,395.03
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Stokçuluğa ve fırsatçılığa kesinlikle müsamaha göstermeyeceğiz

Zeynep Çetinkaya   | 16.05.2022
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Stokçuluğa ve fırsatçılığa kesinlikle müsamaha göstermeyeceğiz

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından, konut sektörü temsilcileriyle yaptıkları toplantıya ilişkin paylaşımda bulundu.

"Birlikten Berekete" temasıyla konut sektöründe faaliyet gösteren iş insanlarıyla bir araya geldiklerini belirten Nebati, şunları kaydetti:

"Hepimizin ortak meselesi olan enflasyonla mücadelede vatandaşlarımızı rahatlatacak adımların atılması hususunda kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik. Çözüm alternatifleri üreterek yenilikçi uygulamalar geliştiren, iyi niyetli ve cesur girişimlerde bulunan kurumlarımızı sonuna kadar destekleyeceğimizin altını çizerek stokçuluğa ve fırsatçılığa kesinlikle müsamaha göstermeyeceğimizi ifade ettik."

Nebati, bu kapsamda konut sektörüne yönelik açıklanan destek paketi dahil olmak üzere piyasadaki fiyatları mercek altına alarak birçok sektöre ilişkin denetimleri kesintisiz şekilde sürdürdüklerini, fiyat değişimlerini yakından takip ederek detaylı bir şekilde denetlediklerini bildirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Malezya'da Kovid-19 vaka sayıları bir haftada yaklaşık yüzde 120 arttı
ASEAN ülkeleri, Kovid-19 aşı kartlarının karşılıklı tanınması konusunda anlaştı
Fransa'da toplu taşıma araçlarında maske zorunluluğu kaldırıldı
Kuzey Kore lideri Kim, Kovid-19'la mücadelede orduya devreye girmesini emretti
Avusturya'ya girişlerde Kovid-19 nedeniyle uygulanan tüm kısıtlamalar kaldırıldı

Benzer haberler

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Stokçuluğa ve fırsatçılığa kesinlikle müsamaha göstermeyeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Stokçuluğa ve fırsatçılığa kesinlikle müsamaha göstermeyeceğiz

Bakan Nebati: Veriler büyümenin 2022'nin ilk çeyreğinde yüzde 6-7 arasında gerçekleşeceğine işaret ediyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Enflasyonist ortamı fırsatçılığa çevirmeye çalışan kimseye asla izin vermeyeceğiz

Bakan Nebati, gıda sektöründeki firma temsilcileriyle bir araya geldi

Bakan Nebati, gıda sektöründeki firma temsilcileriyle bir araya geldi
Bakan Nebati, enflasyonla mücadele kapsamında bugün sektör temsilcileriyle bir araya gelecek

Bakan Nebati, enflasyonla mücadele kapsamında bugün sektör temsilcileriyle bir araya gelecek
Bakan Nebati'den konut fiyatlarında fahiş artış yapan fırsatçılara uyarı

Bakan Nebati'den konut fiyatlarında fahiş artış yapan fırsatçılara uyarı