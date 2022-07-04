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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati kamu çalışanı ve emekli maaşlarındaki artışı değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "2022 yılında kümülatif bazda asgari ücrete yüzde 94,6, kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerine yüzde 85,5, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına yüzde 78,6 artış yaptık." dedi.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 04.07.2022
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati kamu çalışanı ve emekli maaşlarındaki artışı değerlendirdi

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından, fiyat artışlarına yönelik aldıkları önlemleri değerlendirdi.

Finansal piyasalarda istikrarı artırmaya yönelik atılan adımlara rağmen başta enerji ve tarım ürünleri olmak üzere küresel emtia fiyatlarındaki yüksek artışların devam etmesinin, Türkiye'de de haziran ayında enflasyonun yüzde 4,95 gerçekleşmesinde etkili olduğuna işaret eden Nebati, enflasyon görünümündeki bozulmayı sınırlamak ve enflasyonun olumsuz etkilerini vatandaşlara asgari düzeyde yansıtmak amacıyla KDV indirimlerinden sübvansiyonlara, yönetilen-yönlendirilen fiyatlardan kritik ürünlerdeki dış ticaret tedbirlerine kadar birçok önlemin alındığını aktardı.

Nebati, fiyat artışları karşısında aldıkları ve almaya devam ettikleri çeşitli tedbirlerin yanı sıra çalışanların ve emeklilerin alım gücünün desteklenmesi amacıyla gerekli önlemleri hayata geçirdiklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Böylece, 2022 yılında kümülatif bazda asgari ücrete yüzde 94,6, kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerine yüzde 85,5, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına yüzde 78,6 artış yaptık. Önümüzdeki dönemde para ve maliye politikalarının güçlü eş güdümünün yanı sıra mal ve hizmet piyasalarında rekabet ve verimliliği artıracak yapısal politikaları hayata geçirerek fiyat artışlarının düşürülmesi hedeflenmektedir."

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