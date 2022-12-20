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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, İstanbul Sanayi Odası heyetiyle görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "Selektif kredi politikamız çerçevesinde son dönemde devreye aldığımız finansman imkanı başta olmak üzere yatırımı, istihdamı, ihracatı ve ülkemizin üretim potansiyelini artırıcı adımlara devam edeceğiz." dedi.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 20.12.2022
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, İstanbul Sanayi Odası heyetiyle görüştü

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, selektif kredi politikası çerçevesinde son dönemde devreye aldıkları finansman imkanı başta olmak üzere yatırımı, istihdamı, ihracatı ve ülkenin üretim potansiyelini artırıcı adımları uygulamaya devam edeceklerini ifade etti.

Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan ve beraberindeki heyetle Bakanlıkta bir araya gelerek verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Bakan Nebati, "Selektif kredi politikamız çerçevesinde son dönemde devreye aldığımız finansman imkanı başta olmak üzere yatırımı, istihdamı, ihracatı ve ülkemizin üretim potansiyelini artırıcı adımları uygulamaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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