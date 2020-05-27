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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Pozitif bir büyüme ile bu yılı kapatacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "(Kovid-19) Bu krize rağmen, yüzde 5-10 küçülme değil, inşallah pozitif bir büyüme ile bu yılı kapatacağımızı düşünüyoruz." dedi.

Merve Özlem Çakır   | 27.05.2020
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Pozitif bir büyüme ile bu yılı kapatacağız

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, TRT Haber'de yaptığı açıklamada, "(Kovid-19) Bu krize rağmen, yüzde 5-10 küçülme değil, inşallah pozitif bir büyüme ile bu yılı kapatacağımızı düşünüyoruz." dedi.

"Bundan sonraki süreçte, normalleşme sürecinde iktisadi faaliyetin devamı, iç talebin normalleşmesi, sosyal ihtiyaç destek paketleri olacak." diyen Albayrak, "Finansman kredi destek paketleri, konutta Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en uygun maliyetli uzun vadeli, farklı paketler olacak." ifadesini kullandı.

Bakan Albayrak, "Türkiye, artık rekabetçi kur politikasıyla üretim odaklı üreticilerin desteklendiği yeni bir ekonomik modele geçiyor. Maliyetler ve yatırımların yüksek maliyetli faiz marjlarına değil, düşük marjlarla uzun vadeli ve öngörülebilir ve yatırım iklimine giriyoruz." dedi.

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