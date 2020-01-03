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Ekonomi

Hazine değişim ihalelerine başlayacak

Hazine ve Maliye Bakanlığınca 7 Ocak'ta değişim ihaleleri gerçekleştirilecek.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 03.01.2020
Hazine değişim ihalelerine başlayacak

Ankara

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 31 Aralık 2019'da yayınlanan "Ocak-Mart 2020 İç Borçlanma Stratejisi" çerçevesinde Bakanlıkça ocak ayı içerisinde değişim ihalelerine başlanmasının planlandığı belirtilmişti. 

Bu kapsamda, 7 Ocak'ta, 8 Ocak valörlü olmak üzere 5 Şubat, 11 Mart ve 1 Nisan itfa tarihli senetlere ilişkin değişim ihaleleri yapılacak.

İlk değişim ihalesinde 5 Şubat itfa tarihli sabit kuponlu senet Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 7 Ocak'ta Resmi Gazete'de ilan edilen gösterge niteliğindeki fiyattan geri alınacak, karşılığında 7 Temmuz 2027 itfa tarihli TÜFE'ye endeksli senet ihraç edilecek.

İkinci ihalede 11 Mart itfa tarihli değişken faizli senet Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 7 Ocak'ta Resmi Gazete'de ilan edilen gösterge niteliğindeki fiyattan geri alınacak, karşılığında 7 Temmuz 2027 itfa tarihli TÜFE'ye endeksli senetin ihracı gerçekleşecek.

Üçüncü ihaleyle de 1 Nisan itfa tarihli TÜFE'ye endeksli senet Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 7 Ocak'ta Resmi Gazete'de ilan edilen gösterge niteliğindeki fiyattan geri alınacak, karşılığında 7 Temmuz 2027 itfa tarihli TÜFE'ye endeksli senet ihraç edilecek.

Duyuruya göre, yatırımcılar ihraç edilen senetler için fiyat teklifinde bulunacak ve çoklu fiyat ihale yöntemi uygulanacak.

Rekabetçi olmayan teklif (ROT) ve ihale sonrası teklif yoluyla satış yapılmayacak. Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi gereği değişim ihalelerine yalnızca Piyasa Yapıcı Bankalar katılabilecek.

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