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Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,94 değer kaybıyla 113.684,01 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu   | 03.01.2020
Borsa günü düşüşle tamamladı

İstanbul

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,94 değer kaybıyla 113.684,01 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2.248,04 puan azalırken, toplam işlem hacmi 14,5 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 3,10, holding endeksi yüzde 1,97 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,10 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 4,23 ile turizm oldu.

Güne artan jeopolitik risklerin etkisiyle satıcılı başlayan Borsa İstanbul'da, en düşük 112.617,20 puanı gören BIST 100 endeksi, 113.500 puanın hemen üzerinde dengelendi.

Analistler, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesi sonrası piyasalarda risk iştahının azaldığını kaydederek, konuyla ilgili gelişmelerin yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.

İran tarafından gelen misilleme yapılacağı yönündeki açıklamaların yatırımcıları güvenli liman olarak görülen enstrümanlara yönelttiğini bildiren analistler, buna paralel altın fiyatlarının yükseldiğini, pay piyasalarının gerilediğini vurguladı.

Haftaya yurt içinde iş gücü istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam, dünya genelinde açıklanacak PMI verileri, Avro Bölgesi ve Çin'de açıklanacak enflasyon verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 114.000 ve 112.500'ün destek konumunda olduğunu söyledi.

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