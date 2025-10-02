Dolar
Ekonomi

GYO'ların toplam portföy değeri 1,5 trilyon liraya ulaştı

Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının toplam portföy değeri yılın ilk yarısında 1,5 trilyon liraya ulaştı.

Uğur Aslanhan  | 02.10.2025 - Güncelleme : 02.10.2025
GYO'ların toplam portföy değeri 1,5 trilyon liraya ulaştı

İstanbul

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) ile Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) işbirliğinde hazırlanan araştırmaya göre, 30 Haziran itibarıyla GYO'ların toplam portföy değeri 1,5 trilyon liraya yükselirken borçluluk oranı yüzde 23 olarak gerçekleşti.

Devam eden yatırımları 320 milyar liraya ulaşan GYO'ların portföylerindeki arsa ve arazilerin değeri 158 milyar lira olurken ofis, otel, perakende, konut ve lojistik yatırımlarının toplamı 678 milyar liraya yükseldi. Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının, 78 milyar lirası finansal olmak üzere toplamda 340 milyar liralık borcu bulunuyor.

GYO sayısı 49'a yükseldi

Açıklamada görüşlerine yer verilen GYODER GYO Komitesi Başkanı Berra Doğaner, 2023 yılı başında 38 olan GYO sayısının an itibarıyla 49'a ulaştığını belirterek, hazırladıkları çalışmayla GYO'ların bağımsız denetim raporlarındaki tüm finansal bilgilerini ve güncel değerleme raporlarındaki verilerini sisteme girdiklerini ve sonuçların konsolide ve şirket bazında şeffaf bir şekilde sunulduğunu anlattı.

Normal şartlarda sektöre ait bilgi edinmek isteyen bir yatırımcı ya da analistin tek tek 49 GYO'nun tüm bağımsız denetim ve değerleme raporlarını incelemek durumunda olduğunu kaydeden Doğaner, şu ifadeleri kullandı:

"Artık TSPB platformu üzerinden GYO'ların portföylerindeki gayrimenkullerin ve geliştirilen projelerin tutar ve tür dağılımı, borç tutarları ve borçluluk oranları, iştirak yatırımlarının tutar ve dağılımı gibi detaylı bilgilere erişilebilir. Bu raporlamalar, yatırımcı ve yatırım kuruluşlarının yanı sıra akademisyenler, kamu kurumları hatta GYO'ların kendileri de dahil olmak üzere birçok menfaat sahibi için güvenilir, kolaylıkla erişilebilir ve karşılaştırılabilir bilgi sunuyor. Platformda aynı zamanda sektörün ve GYO'ların doğru iskonto ve prim hesaplamaları da yer alıyor."

"GYO'ların net aktif değer toplamı 1,16 trilyon lira oldu"

Berra Doğaner, 30 Haziran itibarıyla toplam yatırımları 1,5 trilyon liraya, borcu 340 milyar liraya ulaşan GYO'ların net aktif değer (NAD) toplamının 1,16 trilyon lira olduğunu, buna karşın GYO'ların borsada ortalama yüzde 47 iskontolu işlem gördüğünü belirtti.

Son dönemde gayrimenkul sektöründe yatırımların artmaya başladığına işaret eden Doğaner, borsada işlem gören GYO'ların temettü oranının ortalamanın üzerinde olduğunu bildirdi.

