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Ekonomi

Güneydoğu'dan 93 firma 'İlk 1000 İhracatçı Firma-2020' sıralamasına girdi

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, bölgedeki 93 firmanın Türkiye İhracatçılar Meclisince hazırlanan "İlk 1000 İhracatçı Firma-2020" sıralamasında yer aldığını bildirdi.

Fırat Özdemir   | 24.09.2021
Güneydoğu'dan 93 firma 'İlk 1000 İhracatçı Firma-2020' sıralamasına girdi

Gaziantep

Kileci, yaptığı yazılı açıklamada, bölge ihracatının her yıl artış gösterdiğini belirtti.

Ticari faaliyetlerini sınır ötesine taşıyan firmaların sayısının fazlalaştığına işaret eden Kileci, "Bölgemiz, 2020'de 9,3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bu ihracatın 5,3 milyar dolarlık kısmını Türkiye'nin en büyük 1000 ihracatçısı arasında yer alan 93 şirketimiz yaptı. Bu firmalarımızın 77'si Gaziantep'te, 9'u Kahramanmaraş'ta, 6'sı Mardin'de ve 1'i ise Adıyaman'da faaliyetlerine devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Kileci, Güneydoğu ihracatçıları olarak bu yıl 12 milyar dolarlık dış satım hedeflediklerini bildirerek, şunları kaydetti:

"Ocak-ağustos dönemi ihracatımız 7,3 milyar dolar. Öyle görünüyor ki yılı hedefimize yakın seviyede tamamlayacağız. İhracatçı şehirlerimiz Gaziantep, Kahramanmaraş, Mardin, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis ve Adıyaman ile birlikte 195 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Bütün ihracatçı şirketlerimiz yurt dışı pazarlarda daha güçlü yer alabilmek için büyük emek harcıyor. Birlikte daha rekabetçi ve katma değeri yüksek ürün üretimi için çalışıyoruz. Tarım alt yapımız, gelişkin sanayimiz ve motivasyonumuzla bunu gerçekleştirecek gücümüz var. Türkiye ve bölgemiz için üretmeye, ihraç etmeye devam edeceğiz."

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