Dolar
40.55
Euro
47.72
Altın
3,353.47
ETH/USDT
3,614.00
BTC/USDT
115,231.00
BIST 100
10,689.06
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Gayrimenkul Sertifikası'na ilişkin en çok yöneltilen sorular ve yanıtları paylaşıldı

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) güvencesiyle hayata geçirilen "Gayrimenkul Sertifikası"na dair sorular ve cevaplara internet sitesinde yer verdi.

Ümit Türk  | 25.07.2025 - Güncelleme : 25.07.2025
Gayrimenkul Sertifikası'na ilişkin en çok yöneltilen sorular ve yanıtları paylaşıldı

İstanbul

Emlak Konut GYO'nun internet sitesinde, sertifikaların borsada nasıl işlem göreceği ve proje bitiminde pay sahiplerinin nasıl ev sahibi olacağına ilişkin hususlar soru-cevap şeklinde açıklandı.

AA muhabiri, uygulamaya ilişkin merak edilen konularla ilgili soru-cevapları şöyle derledi:

Damla Kent projesinin büyüklüğü nedir? Hangi sosyal donatılar ve yaşam alanları bulunacak?

- Proje, 1,2 milyon metrekareyi aşan inşaat alanında 5325 konut ve 244 ticari üniteden oluşuyor. Yatay mimari anlayışıyla tasarlanmış olan projede; kapalı yüzme havuzu, fitness salonu, hamam, sauna, geniş peyzaj alanları, yürüyüş yolları, parklar ve dinlenme alanları gibi modern yaşamın gereksinimlerini karşılayan birçok sosyal imkan yer alıyor.

Yatırıma başlamak için alt veya üst limit var mı?

- Gayrimenkul Sertifikası alımında herhangi bir üst limit yoktur. Alt limit ise sadece bir adet sertifika bedelidir. Yani 7,59 TL ile bu büyük yatırıma ilk adımı atabilirsiniz.

Gayrimenkul Sertifikası değerini anlık olarak nasıl takip edebilirim?

- Sertifikalar, Borsa İstanbul’da işlem gördüğü için Gayrimenkul Sertifikanızın değerlerini borsa açık olduğu saatlerde yatırım hesabınız veya finans uygulamaları üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz.

Gayrimenkul Sertifikası yatırımında faiz veya düzenli taksit ödemesi var mı?

- Hayır. Bu yatırım modelinde peşinat, taksit ya da faiz gibi geleneksel ödeme yükümlülükleri bulunmaz. Dilediğiniz zaman, bütçenize uygun şekilde alım yapabilirsiniz.

Gayrimenkul Sertifikası alım-satım işlemleri için masraf veya komisyon ödeyecek miyim?

- Tıpkı hisse senedi işlemlerinde olduğu gibi Gayrimenkul Sertifikası alım-satımda da aracı kurumun belirlediği işlem komisyonları ve MKK ücretleri gibi yasal masraflar olabilir.

Almak istediğim ev için gereken Gayrimenkul Sertifika sayısını nereden öğrenebilirim?

- Her bir daire için kaç sertifika gerektiği bilgisi, halka arz sürecinde yayınlanan İzahname Seti eklerinde ve projenin resmi web sitesinde şeffaf bir şekilde paylaşılacaktır.

İstediğim daire için gereken sertifika sayısı proje süresince değişir mi?

- Hayır. Her daire için gereken sertifika adedi halka arz başında sabitlenir ve proje sonuna kadar değişmez. Böylece hedefinizi en başından net olarak belirleyebilirsiniz.

Sertifikam eksikse, kredi veya finansman kullanabilir miyim?

- Evet. Dairenin belirli bir değerine karşılık gelen sertifikayı biriktirdiğinizde, kalan kısmı tamamlayıcı finansman ya da kredi modelleriyle karşılayabilirsiniz.

Borsa İstanbul'da sertifikalarımı satmak ne kadar sürer?

- Yatırım hesabınız üzerinden yaptığınız satış emrinizin gerçekleşmesinin ardından paranız en geç 2 iş günü sonra yatırım hesabınıza geçer.

Proje gecikirse veya tamamlanmazsa haklarım nelerdir?

- TOKİ ve Emlak Konut projenin tamamlanmasını garanti etmektedir. Projenin olası gecikmesi durumunda yatırımcıların mağdur olmaması için İzahname'de belirtilen koşullarda kira getirisine denk gelen bir tazminat (cezai şart) ödenmesi taahhüt edilmektedir.

Sertifikalarım çalınabilir veya kaybolabilir mi?

- Gayrimenkul Sertifikası fiziki olarak basılmaz. Tıpkı hisse senetleri gibi tüm sertifikalarınız Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde, adınıza kayıtlı yatırım hesabınızda elektronik olarak güvenle saklanır.

Gayrimenkul Sertifikası yatırımından temettü veya düzenli kira geliri elde edilir mi?

- Gayrimenkul Sertifikası yatırımı, düzenli temettü veya kira getirisi sunan bir model değildir. Kazancınız, sertifikanın Borsa'daki değer artışından veya proje sonundaki "Tali Edim" nakit ödemesinden oluşur.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran ile Avrupa ülkeleri, nükleer faaliyetlere ilişkin görüşmeler için yeniden İstanbul'da bir araya geldi
Türkiye ve dünya gündemi
Sayıştay, sürekli işçi kadrolarında çalıştırılmak üzere 11 şoför alacak
Şişli'de nem oranı yüzde 99'a çıktı
DMM'den "Muğla ormanlarının yüzde 70'i maden ruhsatı kapsamına alındı" iddialarına ilişkin açıklama

Benzer haberler

Gayrimenkul Sertifikası'na ilişkin en çok yöneltilen sorular ve yanıtları paylaşıldı

Gayrimenkul Sertifikası'na ilişkin en çok yöneltilen sorular ve yanıtları paylaşıldı

10 soruda "Gayrimenkul Sertifikası" ile borsadan ev alma süreci

"Gayrimenkul Sertifikası"nın detayları belli oldu

Gayrimenkul Sertifikası projesi hayata geçiriliyor

Gayrimenkul Sertifikası projesi hayata geçiriliyor
TOKİ ve Emlak Konut'tan, SPK'ye Başakşehir'deki projeye ilişkin "gayrimenkul sertifikası" başvurusu

TOKİ ve Emlak Konut'tan, SPK'ye Başakşehir'deki projeye ilişkin "gayrimenkul sertifikası" başvurusu
Hatay'daki 500 Evler bölgesinde 576 konutun yapımı tamamlandı

Hatay'daki 500 Evler bölgesinde 576 konutun yapımı tamamlandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet