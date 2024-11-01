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Ekonomi

Ford'dan elektrikli pikabı F-150 Lightning'in üretimini duraklatma kararı

Amerikalı otomotiv devi Ford Motor, elektrikli pikabı "F-150 Lightning"in üretimini 18 Kasım-6 Ocak tarihlerinde durduracak.

Dilara Zengin Okay  | 01.11.2024 - Güncelleme : 01.11.2024
Ford'dan elektrikli pikabı F-150 Lightning'in üretimini duraklatma kararı

Washington

Ford Motor'dan yapılan açıklamada, "Satış büyümesi ve karlılığın optimizasyonu için üretimi ayarlamaya devam ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Pikabın, Michigan'daki Rouge Elektrikli Araç Fabrikası'ndaki üretimi 15 Kasım'da vardiya bitiminin ardından durdurulacak ve hafta sonu vardiya olmaması nedeniyle duraklatma kararı 18 Kasım itibarıyla uygulanacak.

Üretim, 6 Ocak 2025'te yeniden başlayacak.

Ford, ocak ayında elektrikli pikap "F-150 Lightning"in üretimini azaltacağını duyurmuştu.

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