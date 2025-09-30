Dolar
Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı
logo
Ekonomi

Florentino Perez'in şirketi işgal altındaki Filistin topraklarında iş yapmaktan "kara listeye" girdi

İspanya'nın dünyaca ünlü Real Madrid Kulübünün Başkanı Florentino Perez'in sahibi olduğu inşaat şirketi ACS, Birleşmiş Milletlerin yayınladığı İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da faaliyet gösteren 158 şirketten biri olarak "kara listeye" girdi.

Şenhan Bolelli  | 30.09.2025 - Güncelleme : 30.09.2025
Florentino Perez'in şirketi işgal altındaki Filistin topraklarında iş yapmaktan "kara listeye" girdi Burak Akbulut

Madrid

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisi tarafından hazırlanan ve 26 Eylül'de sunulan raporda, 2 Ağustos 2019 ile 30 Nisan 2025 tarihleri ​​arasında, İsrail işgali altındaki Filistin'in Batı Şeria kentinde faaliyet gösteren 158 firmanın isimleri yayımlandı.

Söz konusu raporda BM, 138'i İsrailli geri kalanı 10 farklı ülkeden 20 yabancı şirketin işgal altındaki Filistin topraklarında faaliyet göstererek, "insan hakları endişeleri yarattığını" vurguladı.

Basında "kara liste" olarak adlandırılan listede 4 İspanyol şirketi bulunurken, bunlardan biri de Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in sahibi olduğu ACS oldu.

Diğer yandan İspanya'nın El Pais gazetesi, ACS şirketindeki kaynaklara dayanarak verdiği haberde, şirketin bu iddiayı reddettiğini, "Orta Doğu'nun bu bölgesindeki her türlü faaliyetten uzak durduklarını ve derhal bu listeden çıkarılmayı talep edecekleri" ifadeleri yer aldı.

