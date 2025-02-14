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Ekonomi

Fitch: ABD'nin ticaret politikası, Avrupa'nın toparlanma zorluklarını artırıyor

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD'nin ticaret politikasının, 2025'te Avrupa'nın ekonomik toparlanması için bir engel daha oluşturduğunu bildirdi.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 14.02.2025 - Güncelleme : 14.02.2025
Fitch: ABD'nin ticaret politikası, Avrupa'nın toparlanma zorluklarını artırıyor

New York

Fitch'ten yapılan açıklamada, ABD'nin Avrupa Birliğinden (AB) yaptığı ithalata getireceği olası geniş kapsamlı tarifelerin, Avro Bölgesi Gayri Safi Yurt İçi Hasılası'na (GSYH) net ticaretin katkısını azaltacağı, güveni ve yatırımı zedeleyeceği ve Alman ihracatçıların karşılaştığı zorlukları artıracağı aktarıldı.

Açıklamada, öngörülenden daha geniş kapsamlı tarife uygulanmasının Fitch'in bu yıl Avro Bölgesi için tahmin ettiği yüzde 1,2 büyüme beklentisi için ek riskler oluşturduğu belirtildi.

Yüksek hanehalkı tasarruf oranları ve siyasi belirsizliğin bazı büyük Avrupa ekonomilerinde toparlanmayı baskıladığına işaret edilen açıklamada, ancak yapısal iyileştirmelerin İspanya'nın GSYH potansiyelini artırdığı belirtildi.

Açıklamada, büyüme konusundaki endişeler ve enflasyonun hedef seviyeye döndüğüne dair güven nedeniyle, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz oranını temmuz ayına kadar yüzde 1,75'e düşürmesinin beklendiği ifade edilerek, bu oranın Fitch'in yüzde 2 olan nötr faiz oranı tahmininin altında olduğu bildirildi.

Faiz indirimlerinin kredi imkanlarını artırarak konut ve inşaat gibi sektörlerde ekonomik faaliyetleri canlandırabileceği vurgulanan açıklamada, daha gevşek finansman koşullarının birleşme ve devralma işlemlerini kolaylaştırabileceği belirtildi.

Açıklamada, tüketimi ve fiyatlandırma gücünü zayıflatan ticaret gerginliklerinin Avrupa şirketlerinin "nötr" sektör görünümü için temel riskler olduğuna dikkati çekilen açıklamada, yeni tarifelerin özellikle ABD'ye ihracat yapan veya ara mal ithalatına bağımlı olan sektörleri etkileyebileceği kaydedildi.

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