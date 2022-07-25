Finansal İstikrar Komitesi bugün Bakan Nebati başkanlığında toplanacak
Ankara
Finansal İstikrar Komitesinin 5'inci toplantısı, bugün Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında İstanbul'da gerçekleştirilecek.
Bakanlıktan alınan bilgiye göre, saat 16.00'daki toplantıda, küresel ve yerel düzeydeki son gelişmelerin Türkiye'nin finansal sistemi üzerindeki etkileri ele alınacak.
Toplantıda bankacılık, sigortacılık ve sermaye piyasaları sektörlerinin genel durumları irdelenecek ve gelecek döneme ilişkin yeni politika adımları istişare edilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.