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Ekonomi

Finansal İstikrar Komitesi bugün Bakan Nebati başkanlığında toplanacak

Merve Özlem Çakır   | 25.07.2022
Finansal İstikrar Komitesi bugün Bakan Nebati başkanlığında toplanacak

Ankara

Finansal İstikrar Komitesinin 5'inci toplantısı, bugün Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, saat 16.00'daki toplantıda, küresel ve yerel düzeydeki son gelişmelerin Türkiye'nin finansal sistemi üzerindeki etkileri ele alınacak.

Toplantıda bankacılık, sigortacılık ve sermaye piyasaları sektörlerinin genel durumları irdelenecek ve gelecek döneme ilişkin yeni politika adımları istişare edilecek.

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