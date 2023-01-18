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Ekonomi

Fed'in Bej Kitabı, ABD'li şirketlerin ekonomide "az büyüme" beklediğini gösterdi

ABD Merkez Bankası (Fed), ABD'li şirketlerin gelecek aylarda ekonomide "az büyüme" beklediğini bildirdi.

Dilara Zengin Okay   | 18.01.2023
Fed'in Bej Kitabı, ABD'li şirketlerin ekonomide "az büyüme" beklediğini gösterdi

Washington DC

Fed, Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı "Bej Kitap" raporunun ocak sayısını yayımladı.

Bankanın 12 şubesinden gelen analizlerle hazırlanan raporda, genel ekonomik faaliyetin kasım ayından bu yana değişim göstermediği belirtildi.

Gelecek aylarda ekonomide "az büyüme" beklendiğine işaret edilen raporda, bazı perakendecilerin tatil sezonunda daha güçlü satışlar yapmasıyla tüketici harcamalarının biraz arttığı aktarıldı.

Raporda, "Diğer perakendeciler, yüksek enflasyonun özellikle düşük ve orta gelirli haneler arasındaki tüketicilerin satın alma gücünü düşürmeye devam ettiğini belirtti." değerlendirmesine yer verildi.

Birçok bölgede, üreticilerin, faaliyetin ılımlı bir şekilde düştüğünü bildirdiği belirtilen raporda, tedarik zinciri aksamalarının ise hafiflediği vurgulandı.

Raporda, konut piyasasının zayıflamaya devam ettiğine işaret edilerek, mortgage (konut kredisi) talebinin zayıf kalmaya devam ettiğinin aktarıldığı kaydedildi. Ayrıca raporda, yüksek borçlanma maliyetlerinin ticari kredileri baskılamaya başladığı da ifade edildi.

İstihdamın ise çoğu bölgede ılımlı ila orta hızda büyümeye devam ettiğine işaret edilen raporda, bazı bölgelerde iş gücü arzının arttığı, ancak firmaların açık pozisyonları doldurmada zorluk çekmeye devam ettiği bilgisine yer verildi.

Raporda, istikrarlı bir şekilde sıkı olan iş gücü piyasası nedeniyle ücret baskılarının yüksek kalmaya devam ettiği aktarıldı.

Fiyat artışlarına da değinilen raporda, çoğu bölgede fiyat artışlarının ılımlı veya orta hızda yükseldiği ancak birçok bölgede bu hızın yavaşladığının bildirildiği kaydedildi.

Raporda, fiyat artışlarının gelecek yıl daha da ılımlı hale gelmesinin beklendiği kaydedildi.


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