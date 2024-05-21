Dolar
32.19
Euro
34.97
Altın
2,424.62
ETH/USDT
3,730.00
BTC/USDT
69,878.00
BIST 100
10,895.25
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Fed raporu, ABD'de yüksek fiyatların çoğu hane için sorun olmayı sürdürdüğünü ortaya koydu

ABD Merkez Bankası, yüksek fiyatların en önemli finansal endişe kaynağı olmaya devam ettiğini belirterek, 2023'te yetişkinlerin yüzde 65'inin önceki yıla kıyasla fiyatlardaki değişikliklerin mali durumlarını kötüleştirdiğini söylediğini bildirdi.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 21.05.2024 - Güncelleme : 21.05.2024
Fed raporu, ABD'de yüksek fiyatların çoğu hane için sorun olmayı sürdürdüğünü ortaya koydu

New York

Fed'in, 11 binden fazla yetişkinin katılımıyla geçen yıl ekim ayında gerçekleştirdiği anketin sonucunda hazırlanan "ABD Hanehalkı Ekonomik Refahı" raporu, yüksek fiyatların çoğu hane için sorun olmayı sürdürmesi ve güçlü iş gücü piyasasının devam etmesi nedeniyle geçen yıl mali refahın 2022'ye göre neredeyse hiç değişmediğini ortaya koydu.

Raporda, 2023'te yetişkinlerin yüzde 72'sinin ya iyi durumda olduklarını ya da mali açıdan rahat yaşadıklarını bildirdiği aktarıldı.

Enflasyonun yavaşlayan hızına rağmen yüksek fiyatların en önemli finansal endişe kaynağı olmaya devam ettiğine işaret edilen raporda, yetişkinlerin yüzde 65'inin önceki yıla kıyasla fiyatlardaki değişikliklerin mali durumlarını kötüleştirdiğini, yüzde 19'unun ise fiyat değişikliklerinin mali durumlarını çok daha kötü hale getirdiğini söylediği kaydedildi.

Raporda, bazı grupların diğerlerine göre daha yüksek oranlarda finansal stres yaşadığına değinilerek, özellikle düşük gelirli yetişkinlerin, faturaların tamamını ödememek, bazen veya çoğu zaman yeterli yiyecek alamamak ve maliyet nedeniyle tıbbi bakımı atlamak gibi maddi zorluklarla karşılaşma olasılığının daha yüksek olduğuna dikkat çekildi.

"Yetişkinlerin yüzde 17'si faturalarının tamamını ödemedi"

Yetişkinlerin yüzde 17'sinin anketten önceki ay faturalarının tamamını ödemediği aktarılan raporda, yetişkinlerin yüzde 48'inin, anketten önceki ayda masraflarını ödedikten sonra ellerinde para kaldığını belirttiği kaydedildi.

Raporda, yetişkinlerin yüzde 63'ünün 400 dolarlık bir acil durum masrafını nakit veya eşdeğeri kullanarak karşılayabileceklerini, yüzde 13'ünün ise bu masrafı hiçbir şekilde ödeyemeyeceklerini söylediği ifade edildi.

Ev sahibi sigortası, yaşlı veya engelli yetişkinlerin bakımı ve çocuk bakımı gibi yeni olan konuların da yer aldığı raporda, çocuk bakımının aile bütçelerinde önemli bir maliyet olarak ifade edildiği belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara'da "1999 ve 2004'teki NATO Genişlemesi Üzerine Polonya-Litvanya Konferansı" düzenlendi
Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanuna ilişkin yönetmelikte değişiklik
Urla'da 6 sahipsiz köpeğin zehirlenerek telef olması üzerine inceleme başlatıldı
Romanya Başbakanı Ciolacu: Türkiye NATO'daki en önemli müttefiklerimizden biri
Gürcistan'da "Türkiye Gürcistan Dostluğu" temalı resim yarışması yapıldı

Benzer haberler

Fed raporu, ABD'de yüksek fiyatların çoğu hane için sorun olmayı sürdürdüğünü ortaya koydu

Fed raporu, ABD'de yüksek fiyatların çoğu hane için sorun olmayı sürdürdüğünü ortaya koydu

ABD'de beklentilerin altında gerçekleşen enflasyon "faiz indirimi" umutlarını canlandırdı

Küresel piyasalar ABD'nin enflasyon verilerinin ardından pozitif seyrediyor

New York Fed imalat endeksi mayısta daralmanın sürdüğüne işaret etti

New York Fed imalat endeksi mayısta daralmanın sürdüğüne işaret etti
Türkiye'de canlı doğan bebek sayısı, geçen yıl 958 bin 408 oldu

Türkiye'de canlı doğan bebek sayısı, geçen yıl 958 bin 408 oldu
Küresel piyasalar Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarına odaklandı

Küresel piyasalar Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarına odaklandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet