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Ekonomi

Fed Başkanı Powell, tarifelerin enflasyonu yükseltebileceğine işaret etti

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, yüksek tarifelerin gelecek çeyreklerde enflasyonu yükseltebileceğini ifade etti.

Dilara Zengin Okay  | 04.04.2025 - Güncelleme : 04.04.2025
Fed Başkanı Powell, tarifelerin enflasyonu yükseltebileceğine işaret etti

Washington

Powell, İş Dünyası Editörlüğü ve Yazımını Geliştirme Derneği (SABEW) Yıllık Konferansı'nda, ekonomik görünüme ilişkin konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın karşılıklı tarifeleri açıklamasının ardından ilk kez konuşan Powell, belirsizliğin yüksek ve aşağı yönlü risklerinin artmasına rağmen ekonominin hala iyi bir yerde olduğunu söyledi.

Powell, gelen verilerin sağlam bir büyüme, dengede bir iş gücü piyasası ve yüzde 2'lik hedefe çok daha yakın olmasına karşın yine de bankanın hedefinin üzerinde seyreden bir enflasyona işaret ettiğini anlattı.

Fed Başkanı Powell, "İleriye baktığımızda, yüksek tarifeler ekonomimizde etkisini gösterecek ve muhtemelen önümüzdeki çeyreklerde enflasyonu yükseltecektir." dedi.

Bunu yansıtacak şekilde kısa vadeli enflasyon beklentilerine ilişkin hem anket hem de piyasa bazlı ölçümlerin yukarı yönlü hareket ettiğini belirten Powell, çoğu ölçüme göre, uzun vadeli enflasyon beklentilerinin iyi çıpalanmış ve yüzde 2 hedefiyle uyumlu olmayı sürdürdüğünü dile getirdi.

Powell, enflasyonu sürdürülebilir şekilde yüzde 2 hedefine döndürme kararlılığının devam ettiğini vurguladı.

Gelen verileri, gelişen görünümü ve risk dengesini dikkatle izlemeyi sürdüreceklerini kaydeden Powell, politika duruşunda herhangi bir ayarlama yapmayı düşünmeden önce daha fazla netlik beklemek için iyi bir konumda olduklarını söyledi.

Powell, "Para politikası için uygun seyrin ne olacağını söylemek için henüz çok erken." diye konuştu.

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