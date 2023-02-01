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Galatasaray-Ümraniyespor maçının ardından, teknik direktörler Recep Uçar ve Okan Buruk basın toplantısı düzenledi.
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Ekonomi

Fed Başkanı Powell: Şimdiye kadarki hızlı sıkılaşmamızın tam etkileri henüz hissedilmedi

Fed Başkanı Jerome Powell, "Şimdiye kadarki hızlı sıkılaşmamızın tam etkileri henüz hissedilmedi." dedi.

Dilara Zengin Okay   | 01.02.2023
Fed Başkanı Powell: Şimdiye kadarki hızlı sıkılaşmamızın tam etkileri henüz hissedilmedi

Washington

Fed Başkanı Jerome Powell, "Federal fon oranı için hedef aralığında devam eden artışların uygun olacağını öngörmeye devam ediyoruz. İlk defa dezenflasyonist sürecin başladığını söyleyebiliriz. Uygun bir şekilde kısıtlayıcı olduğunu düşündüğümüz seviyeye ulaşmak için birkaç faiz artışını daha tartışıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Powell ayrıca,"Ekonomi genel olarak beklentiler doğrultusunda bir performans sergilerse bu yıl faiz indirimi yapmak uygun olmayacaktır." dedi.

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