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Ekonomi

Evde bakım yardımı ve engelli aylıkları, rapor süresi uzatılmadan 1 Eylül'e kadar alınabilecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, süreli engelli raporlarının 1 Eylül 2021'e kadar geçerli sayılacağını belirterek evde bakım yardımı ve engelli aylıklarının rapor süresi uzatmaya gerek olmadan bu tarihe kadar alınabileceğini açıkladı.

Özcan Yıldırım   | 20.04.2021
Evde bakım yardımı ve engelli aylıkları, rapor süresi uzatılmadan 1 Eylül'e kadar alınabilecek

Ankara

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yazılı açıklamasında, Kovid-19'a karşı alınan tedbirler kapsamında vatandaşların mümkün olduğunca kalabalık ortamlardan uzak durmalarını sağlamaya çalıştıklarını vurguladı.

Evde bakım yardımı ile engelli aylıklarından yararlananların, süreli engelli sağlık kurulu raporlarını, rapor geçerlilik süresi bittikçe yenilemeleri gerektiğini hatırlatan Selçuk, şunları kaydetti:

"Ancak artan Kovid-19 vaka sayıları ve sağlık hizmet sunucularındaki yoğunluk nedeniyle engellilerimize sunduğumuz hizmetlerde bir aksama yaşanmaması için süresi 1 Ocak 2020'den itibaren sonlanmış, sonlanacak ya da yenilenmemiş süreli engelli raporları 1 Eylül 2021'e kadar geçerli olacaktır. Evde bakım yardımı alan yaklaşık 535 bin ve engelli aylığı alan yaklaşık 800 bin kişiye ödemeleri, rapor sürelerini uzatmadan 1 Eylül 2021'e kadar yapılmaya devam edecektir.”

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