Eurostar, teknik sorunlar nedeniyle yolculardan seyahatlerini ertelemelerini istedi
Yeni bir duyuruya kadar Paris, Londra, Amsterdam ve Brüksel arasındaki tüm tren seferlerinin askıya alındığı bildirildi.
Paris
Avrupa kıtasında farklı kentler arasında seferler yapan tren yolu şirketi Eurostar, karşılaştığı teknik sorunlar nedeniyle yolculardan seyahatlerini ileri bir tarihe ertelemeleri çağrısında bulundu.
Ulusal basındaki haberlere göre Eurostar, yeni bir duyuruya kadar Paris, Londra, Amsterdam ve Brüksel arasındaki tüm tren seferlerinin askıya alındığını bildirdi.
Öte yandan, Eurostar'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, Manş Denizi altındaki tünelde yaşanan elektrik tedariki sorunu ve Le Shuttle trenindeki teknik arıza nedeniyle yolcuların seyahatlerini ileri bir tarihe ertelemeleri istendi.
Bugün seyahat etmek için bileti olmayan yolculardan gara gelmemeleri istenen açıklamada, tren seferlerinde ciddi aksamalar ve son dakika iptallerinin yaşanabileceği belirtildi.
Açıklamada, seferlerle ilgili son dakika bilgilerinin Eurostar'ın internet sayfasında yer aldığı kaydedildi.