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Ekonomi

Erzurum'da çiftçilere 3 bin 800 içme suyu teknesi desteği

Erzurum'da meralarda otlayan hayvanların su ihtiyacının karşılanması için çiftçilere 3 bin 800 içme suyu teknesi törenle dağıtıldı.

Yunus Hocaoğlu   | 01.07.2022
Erzurum'da çiftçilere 3 bin 800 içme suyu teknesi desteği

Erzurum

Vali Okay Memiş, Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü bahçesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından organize edilen törende yaptığı konuşmada, çiftçilerin ürettiği tarımsal ve hayvansal ürünlerin hem kalitesini hem de miktarını artırma çabasında olduklarını söyledi.

Çalışmalarını her zaman sahada çiftçinin yanında yaptıklarını ifade eden Memiş, "10 milyon liralık svat (içme suyu teknesi) yatırımı yaptık. Tüm bürokratlarımızla çiftçilerimizin yanındayız. Burada yaklaşık 3 bin 800 adet svatın dağıtımını yapacağız. Bu konuda katkı sağlayan milletvekillerimize ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Konuşmanın ardından çiftçilere içme suyu teknesi dağıtıldı.

Programa, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, Aziziye Kaymakamı Abdulkadir Çelik, Aziziye Belediye Başkanı Muhammet Cevdet Orhan, kurum müdürleri ve çiftçiler katıldı.

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