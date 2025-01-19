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Ekonomi

Erzincan, kış turizmiyle 1 milyon turist ağırlamayı hedefliyor

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Erzincan'daki Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi bu yıl 1 milyon turist ağırlamayı amaçlıyor.

Oğuz Yeter  | 19.01.2025 - Güncelleme : 19.01.2025
Erzincan, kış turizmiyle 1 milyon turist ağırlamayı hedefliyor Fotoğraf: Osman Bakır/AA

Erzincan

Binlerce yıl farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan kent, doğal ve tarihi güzelliklerinin yanı sıra kayak merkezleriyle de turistlerin ilgisini çekiyor.

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden olan tesis, yerli ve yabancı kayakseverleri ağırlıyor.

Kent merkezine 12 kilometre, havalimanına 13 dakika mesafedeki kayak merkezi, uzunlukları 1363 ile 2 bin 500 metre arasında değişen, farklı zorluk derecelerine sahip 4 pistiyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Erzincan'daki Ergan Dağı'nda 12 yıl önce hizmete açılan merkez, kayak ile yamaç paraşütü gibi çok sayıda doğa sporuna olanak sağlıyor.

Hedef 1 milyon turist

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, AA muhabirine, bu yıl 1 milyon turist beklediklerini söyledi.

Zirvesi 3 bin 200 metrede olan Ergan Dağı'nın Türkiye'deki en yüksek dağlardan birisi olduğunu dile getiren Aydoğdu, hem Avrupa'nın hem de Türkiye'nin en uzun pistlerinden birisine sahip olduklarını kaydetti.

Aydoğdu, şehrin de en güçlü yönlerinden birisinin kış turizmi olduğuna dikkati çekerek, "Ergan Dağı’nda geçmişte çok büyük yatırımlar yapılmış. Ama son 1,5-2 yıl içerisinde gördüğünüz gibi sosyal tesisler, çevre düzenlemesi, bungalov evler, oteller, yüksek oksijenli 2 sahamız olacak, haziran ayına yetişecek. Karşı tarafta 5 yıldızlı bir otel planımız var. Onun çalışmaları devam ediyor." dedi.

"Yazın tamamen Karadeniz'in yeşilliğini barındıran bir durumu var"

Erzincan'ın huzurlu şehirler arasında olduğunu vurgulayan Aydoğdu, şunları kaydetti:

"İnsanların teknolojiden, hayatın karmaşasından, kalabalıklardan kaçmak istediklerinde gelebilecekleri yerlerden birisi. Aynı zamanda Erzincan'ı çevre illerinden ayıran bir özelliği çok yeşil bir şehir olmasıdır. Yazın tamamen Karadeniz'in yeşilliğini barındıran bir durumu var. Çünkü Erzincan'ın aynı zamanda sınırlarının birinde Bayburt, diğerinde de ise Gümüşhane var. Sınır olduğu için de tipik bir Karadeniz iklimini de buraya taşıyor. Onun için biz arkadaşlarımızla beraber Ergan Dağı'nın bu potansiyelini ortaya çıkarmak için elimizden gelen bütün gayret ve çabayı gösteriyoruz."

 Bakır işçiliği önemini sürdürüyor

Tarihi İpek Yolu üzerinde yer alan kentte, Urartular dönemine ait Altıntepe Kalesi'nin kazılarında çıkan eşyalarda da görülen bakırcılık önemini sürdürüyor.

Erzincan Yeraltı Çarşısı'nda bulunan birçok bakır ustası tarafından süs eşyası olarak kullanılan el işlemeciliği bakır ürünler titizlikle hazırlanıyor.

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