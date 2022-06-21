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Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
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Ekonomi

EPDK Başkanı Yılmaz: Kurumumuzun gündeminde elektrikte herhangi bir tarife değişikliği yok

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, elektrikte tarife değişikliğinin kurumun gündeminde bulunmadığını bildirdi.

Gülşen Çağatay   | 21.06.2022
EPDK Başkanı Yılmaz: Kurumumuzun gündeminde elektrikte herhangi bir tarife değişikliği yok

Ankara

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, AA muhabirine, elektrik fiyatlarına yüzde 30 oranında zam yapılacağı iddiasını değerlendirdi.

Söz konusu iddianın gerçeği yansıtmadığını belirten Yılmaz, "Kurumumuzun gündeminde elektrikte herhangi bir tarife değişikliği yok. Vatandaşlarımızın böylesi mesnetsiz haberlere itibar etmemesini rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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