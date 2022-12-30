Dolar
18.70
Euro
20.01
Altın
1,820.19
ETH/USDT
1,196.20
BTC/USDT
16,562.00
BIST 100
5,509.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Engellilerin araç alımında ÖTV muafiyeti üst limiti belirlendi

Engelli vatandaşların araç alımlarında, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyet limiti 450 bin 500 liradan 1 milyon 4 bin 200 liraya yükseltildi.

Mehtap Yılmaz Özdemir   | 30.12.2022
Engellilerin araç alımında ÖTV muafiyeti üst limiti belirlendi

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanlığının (Gelir İdaresi Başkanlığı), Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i (seri no: 11), Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (seri no: 21) ve Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (seri no: 55), Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, engelli vatandaşların araç alımlarında, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyet limiti 450 bin 500 liradan 1 milyon 4 bin 200 liraya yükseltildi.

Öte yandan, mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde alınan maktu vergi, yeniden değerleme oranı olan 122,93 artırılarak 260 lira oldu.

Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği'ne göre, 2022 yılı için yüzde 122,93 olarak tespit edilen yeniden değerleme oranı, Cumhurbaşkanı Kararı ile 2023 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarlarının tespitinde uygulanmak üzere, yüzde 61,5 olarak belirlendi.






Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Savunma Sanayii Başkanı Demir: SİPER füzesi 100 kilometre menzili aştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Küba Devlet Başkanı Bermudez ile telefonda görüştü
İzmir'de petrokimya tesisinde gaz sızıntısından etkilenen 9 işçiden 1'i öldü
İzmir'de inşaatta yaşanan vinç kazasında 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Hazırlıkları tamamlanan Ilgaz Dağı'nda kayakseverler kar bekliyor

Benzer haberler

Engellilerin araç alımında ÖTV muafiyeti üst limiti belirlendi

Engellilerin araç alımında ÖTV muafiyeti üst limiti belirlendi

Gelir vergisine ilişkin indirim, istisna ve muafiyetler yeniden belirlendi

Değerli kağıtların yeni yıldaki satış bedelleri belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2023 yılı gelir vergisi tarifesi ve istisnalarının detaylarını açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2023 yılı gelir vergisi tarifesi ve istisnalarının detaylarını açıkladı
Türk lirası mevduatları ve katılım hesapları yeni yılda da teşvik edilecek

Türk lirası mevduatları ve katılım hesapları yeni yılda da teşvik edilecek
Yeni yılda ödenecek en düşük MTV tutarı 219 lira, en yüksek 101 bin 152 lira olarak belirlendi

Yeni yılda ödenecek en düşük MTV tutarı 219 lira, en yüksek 101 bin 152 lira olarak belirlendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet