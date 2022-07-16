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Ekonomi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu İkinci Başkanlığına Zekeriya Gökşenli atandı

Ebru Şengül Cevrioğlu   | 16.07.2022
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu İkinci Başkanlığına Zekeriya Gökşenli atandı

Ankara

xEnerji Piyasası Düzenleme Kuruluna (EPDK) üç yeni atama yapıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, EPDK İkinci Başkanlığına Zekeriya Gökşenli getirildi. Kurul üyeliklerine, İbrahim Tan ve Muhammed Mustafa İzgeç atandı.

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